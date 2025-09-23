Последние угрозы со стороны России для воздушного пространства стран Европы заставляют Германию больше тратить на Вооруженные силы страны. В следующем году в бюджет хотят заложить рекордную сумму на оборону.

Сколько Германия потратит на оборону?

Одним из приоритетов бюджета Германии на 2026 год станет дальнейшее усиление обороноспособности страны для противодействия растущей угрозе со стороны Кремля. Об этом заявил во вторник, 23 сентября, министр финансов Ларс Клингбайль, представляя документ в парламенте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Воздушное пространство НАТО нарушается не в 600 километрах от нас. Путин испытывает НАТО. Никто не верит, что это произошло случайно,

– отметил Клингбайль, говоря о вторжении дронов в Польшу, Румынию и Эстонию.

Из-за этих угроз правящая коалиция Германии пообещала превратить Бундесвер в самую сильную армию Европы. Поэтому она освободила расходы на оборону от ограничений на государственные заимствования.

Бюджет на армию в 2026 году достигнет рекордного объема со времен Холодной войны – 106 миллиардов евро, или 128 миллиардов долларов.

Мы прекращаем многолетнюю политику экономии для Бундесвера. Германия посылает четкий сигнал: мы надежный партнер НАТО и придерживаемся своих обязательств перед альянсом,

– подчеркнул министр финансов.

Общий финансовый план Клингбайля на 2026 год предусматривает рекордные инвестиции второй год подряд, которые составят почти 127 миллиардов евро (около 115 миллиардов евро в 2025 году).

Согласно данным Министерства финансов, с учетом основного бюджета и специальных фондов на оборону и инфраструктуру, чистый объем новых заимствований, по прогнозам, возрастет до почти 175 миллиардов евро (143 миллиардов евро в этом году).

Заметим, что Германия может позволить себе увеличить заимствования, поскольку ее долг в размере около 65% от ВВП является самым низким среди стран "Большой семерки".

Важно! Еще в прошлом году немецкие издания писали, что в Германии началась подготовка к возможному военному конфликту с Россией. По данным Allgemeine Zeitung, в немецкой армии приступили к реализации стратегического документа "План операции "Германия". В нем якобы содержится около 1 000 страниц инструкций на случай боевых действий.

