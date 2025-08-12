Доходы России от нефти упали почти на 30%: сколько денег потеряли предприятия
- Доходы России от нефтегазового сектора упали на 18,5% в январе–июле 2025 года, до 69,2 миллиардов долларов, а чистая прибыль "Газпромнефть" уменьшилась в 1,8 раза.
- Снижение доходов обусловлено падением цены на нефть, жесткими налоговыми требованиями, а также санкциями против России и стран, которые покупают российскую нефть.
Россия теряет деньги, которые ранее получала с нефти и газа. Так прибыли дочки российского "Газпрома" упали почти вдвое.
Как упали доходы от нефти и газа?
Нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 18,5% в январе–июле 2025 года, до 69,2 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Июльский показатель сократился на 27% – до 9,9 миллиардов долларов, при этом сборы налога на добычу полезных ископаемых снизились на 34,3%.
Дочка российского "Газпрома" "Газпромнефть" за первое полугодие зафиксировала падение чистой прибыли в 1,8 раза – до 2,9 миллиардов долларов. Прибыль от продаж уменьшилась до 234 миллионов против 2,97 миллиардов долларов в первом полугодии 2022 года.
То же самое происходит и в Ханты-Мансийском автономном округе – одном из ключевых центров добычи нефти в России. За январь–май предприятия потеряли 8,8 миллиардов долларов, тогда как прибыль от продаж составила лишь 2,49 миллиардов долларов.
Почему нефтегазовые сборы сократились?
В Службе внешней разведки выделяют несколько факторов снижения налогообложения:
- снижение мировых цен на нефть;
- более жесткие налоговые требования;
- санкции против России и стран, которые покупают российскую нефть.
Эти факторы повышают риски для финансовой стабильности сектора и заставляют Кремль искать новые стратегии адаптации к глобальным экономическим вызовам.