Россия теряет деньги, которые ранее получала с нефти и газа. Так прибыли дочки российского "Газпрома" упали почти вдвое.

Как упали доходы от нефти и газа?

Нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 18,5% в январе–июле 2025 года, до 69,2 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Июльский показатель сократился на 27% – до 9,9 миллиардов долларов, при этом сборы налога на добычу полезных ископаемых снизились на 34,3%.

Дочка российского "Газпрома" "Газпромнефть" за первое полугодие зафиксировала падение чистой прибыли в 1,8 раза – до 2,9 миллиардов долларов. Прибыль от продаж уменьшилась до 234 миллионов против 2,97 миллиардов долларов в первом полугодии 2022 года.

То же самое происходит и в Ханты-Мансийском автономном округе – одном из ключевых центров добычи нефти в России. За январь–май предприятия потеряли 8,8 миллиардов долларов, тогда как прибыль от продаж составила лишь 2,49 миллиардов долларов.

Почему нефтегазовые сборы сократились?

В Службе внешней разведки выделяют несколько факторов снижения налогообложения:

снижение мировых цен на нефть;

более жесткие налоговые требования;

санкции против России и стран, которые покупают российскую нефть.

Эти факторы повышают риски для финансовой стабильности сектора и заставляют Кремль искать новые стратегии адаптации к глобальным экономическим вызовам.