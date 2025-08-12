Росія втрачає гроші, які раніше отримувала з нафти й газу. Так прибутки дочки російського "Газпрому" впали майже вдвічі.

Як впали доходи від нафти й газу?

Нафтогазові доходи російського бюджету впали на 18,5% в січні–липні 2025 року, до 69,2 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Липневий показник скоротився на 27% – до 9,9 мільярдів доларів, при цьому збори податку на видобуток корисних копалин знизилися на 34,3%.

Дочка російського "Газпрому" "Газпромнєфть" за перше півріччя зафіксувала падіння чистого прибутку у 1,8 раза – до 2,9 мільярдів доларів. Прибуток від продажів зменшився до 234 мільйонів проти 2,97 мільярдів доларів у першому півріччі 2022 року.

Те саме відбувається і в Ханти-Мансійському автономному окрузі – одному з ключових центрів видобутку нафти в Росії. За січень–травень підприємства втратили 8,8 мільярдів доларів, тоді як прибуток від продажів становив лише 2,49 мільярдів доларів.

Чому нафтогазові збори скоротилися?

У Службі зовнішньої розвідки виділяють декілька факторів зниження податковості:

зниження світових цін на нафту;

жорсткіші податкові вимоги;

санкції проти Росії та країн, які купують російську нафту.

Ці фактори підвищують ризики для фінансової стабільності сектору та змушують Кремль шукати нові стратегії адаптації до глобальних економічних викликів.