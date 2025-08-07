Як Конгрес оцінює нові санкції США?

Сенатор позитивно оцінив впровадження Трампом 25% мита на імпорт з Індії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ліндсі Грема.

Ліндсі Грем Сенатор Зусилля президента Трампа та всієї його команди, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, приносять реальні дивіденди… Конгрес – за сильної двопартійної підтримки – готовий допомогти через наше законодавство про санкції та мита проти Росії, яке має 85 співавторів у Сенаті.

На думку Грема, Трамп ухвалив правильне рішення, коли почав переслідувати країни, які підтримують Росію. Маються на увазі і держави, що купують російську нафту.

Ці країни незабаром заплатять давно належну та високу ціну. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку та спочатку придбала у Росії,

– додає Грем.