Як Конгрес оцінює нові санкції США?
Сенатор позитивно оцінив впровадження Трампом 25% мита на імпорт з Індії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ліндсі Грема.
Зусилля президента Трампа та всієї його команди, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, приносять реальні дивіденди… Конгрес – за сильної двопартійної підтримки – готовий допомогти через наше законодавство про санкції та мита проти Росії, яке має 85 співавторів у Сенаті.
На думку Грема, Трамп ухвалив правильне рішення, коли почав переслідувати країни, які підтримують Росію. Маються на увазі і держави, що купують російську нафту.
Ці країни незабаром заплатять давно належну та високу ціну. Я дуже вдячний моїм європейським друзям, які допомагають Україні. Однак мені та іншим не залишається непоміченим, що ви купуєте нафту в Індії, яку та спочатку придбала у Росії,
– додає Грем.
Що відомо про законопроєкт Грема-Блюменталя?
Цей законопроєкт передбачає затвердження нових санкцій проти Росії. Сенатори Грем та Блюменталь запропонували ввести тариф 500% на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати російську продукцію. Згодом стало відомо, що цей законопроєкт можуть прийняти, але з істотними пом'якшеннями. Грем також вказував на готовність США ввести "руйнівні санкції" проти Росії.