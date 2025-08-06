Як Росія відправила нафту до В'єтнаму?

Про це свідчать дані від трейдерів і суднових брокерів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За інформацією LSEG та Vortexa, танкер Northernlight під мальтійським прапором завантажив близько 60 000 метричних тонн нафти в російському балтійському порту Висоцьк. Це відбулося 23 червня. Далі танкер доставив вантаж у порт Кханьхоа у В'єтнамі.

За словами одного з джерел, танкер вивантажив до 27 000 тонн нафти у Кханьхоа. Як розповіли Reuters, термінал переважно складається з митних (бондових) резервуарів для зберігання.

Згідно з даними LSEG і Vortexa, після зупинки у В'єтнамі танкер Northernlight прямує до китайського порту Далянь. Там він планує вивантаження решти вантажу.

Після повного ембарго ЄС на російські нафтопродукти, яке набрало чинності у лютому 2023 року, основними напрямками поставок російської нафти стали країни Близького Сходу та Азії,

– нагадали у матеріалі.

Наголошується, що хоча між державними компаніями Росії та В'єтнаму триває активна співпраця в нафтогалузі. Однак попри це, Кремль раніше не постачав нафту до В'єтнаму.

Зверніть увагу! Єдиний тестовий вантаж був ще у 2015 році, коли танкер із нафтою ESPO було відправлено на нафтоочисний завод Dung Quat.