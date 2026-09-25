Украина может предотвратить проблемы с бюджетом: Марченко озвучил условие

У Украины есть шанс избежать бюджетного кризиса. Это возможно, если Киев получит от союзников 29,5 миллиарда долларов до конца 2026 года.

Сможет ли Украина избежать проблем с бюджетом

Это возможно, если Верховная Рада проголосует за соответствующие законы, о чем сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Я очень надеюсь, что закон о налогообложении мелких посылок будет принят во втором чтении и в целом. Без этого мы не получим второй транш макрофинансовой помощи от ЕС.

Украина должна принять изменения в отношении ПЭП (Politically exposed persons). Также важным остается подписание закона о налогообложении цифровых платформ – оно напрямую связано с принятием изменений, что касается ПЭП.

Кроме того, Марченко сообщил, что государственному бюджету в 2027 году потребуется внешнее финансирование в размере 52,6 миллиарда долларов.

Из них подтверждены лишь 20 миллиардов долларов.

Еще 32,6 миллиарда долларов имеют неопределенный статус.

В программе МВФ есть заверения от ЕС об обеспечении ⅔ потребностей Украины во внешнем финансировании, в настоящее время ведется работа с партнерами по обеспечению необходимых ресурсов,

– отметил Сергей Марченко.

В частности, миссия Международного валютного фонда по второму пересмотру программы расширенного финансирования EFF ожидается в ноябре текущего года.

Ранее Марченко уже говорил о проблемах с украинским бюджетом. По его словам, это худшая ситуация с 2023 года.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что Украине требуется 27 миллиардов долларов на оборону. Речь идет, в частности, о средствах на вооружение.