Европа вооружается: Болгария и Rheinmetall подписали соглашение на 1 миллиард евро

Болгария подписала масштабное соглашение с немецкой оборонной компанией Rheinmetall. Вместе они построят завод по производству пороха и артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Какое соглашение заключили Болгария и Rheinmetall?

Стоимость оборонного соглашения составляет более 1 миллиарда евро, или около 1,2 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Чиновники отмечают, что этот оборонный проект имеет ключевое значение не только для Болгарии, но и для всей Европы в целом. Он поможет усилить европейские оборонительные способности после вторжения России в Украину.

Реализуют его в формате совместного производства немецкой компании Rheinmetall и болгарской VMZ.

Большую долю в проекте будет иметь немецкая сторона – 51%, у VMZ будет 49%.

Болгария свою долю профинансирует через кредит по механизму европейской программы SAFE, чтобы стимулировать инвестиции в оборону.

Соглашение компании подписали во время церемонии в Совете министров в столице Софии. Контракт заверили гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер и директор VMZ Иван Гецов.

Подписанием этого контракта мы обозначаем начало стратегического партнерства между болгарским государством и немецким технологическим концерном, которое изменит будущее болгарской оборонной промышленности,

– отметил на церемонии премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

Rheinmetall обещает построить завод в течение 14 месяцев. По словам Паппергера, Болгария новым производством существенно поддержит потребности Европы и НАТО в боеприпасах.

Стоит знать! Правительство Болгарии сообщило, что на оборонном заводе создадут около 1 000 рабочих мест. Производство будет включать порох, 155-мм артснаряды и новейшие модульные зарядные системы и позволит усилить оборонную способность страны.

Какой завод строит Rheinmetall в Украине?

Кроме того, немецкий оборонный гигант строит завод по производству оружия и в Украине. На нем планируют также изготавливать 155-мм снаряды. Недавно была выделена земля в безопасном регионе Украины для строительства завода, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Rheinmetall надеется, что производство боеприпасов в Украине начнется в 2026 году в соответствии с планом.

Проект предусматривает выпуск 150 000 снарядов в год. Однако Украина стремится увеличить объемы до 300 000 после запуска.

Важно! Кроме производства снарядов, Украина и Rheinmetall работают над развитием возможностей по ремонту и производству бронетехники.

Какие еще проекты реализует Rheinmetall?