Европа вооружается: Болгария и Rheinmetall подписали соглашение на 1 миллиард евро
- Болгария и Rheinmetall подписали соглашение на 1 миллиард евро для строительства завода по производству пороха и артиллерийских снарядов диаметром 155 мм.
- Проект создаст около 1 000 рабочих мест и укрепит оборонные возможности Европы, при этом 51% будет принадлежать Rheinmetall, а 49% – болгарской VMZ.
Болгария подписала масштабное соглашение с немецкой оборонной компанией Rheinmetall. Вместе они построят завод по производству пороха и артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
Какое соглашение заключили Болгария и Rheinmetall?
Стоимость оборонного соглашения составляет более 1 миллиарда евро, или около 1,2 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Чиновники отмечают, что этот оборонный проект имеет ключевое значение не только для Болгарии, но и для всей Европы в целом. Он поможет усилить европейские оборонительные способности после вторжения России в Украину.
- Реализуют его в формате совместного производства немецкой компании Rheinmetall и болгарской VMZ.
- Большую долю в проекте будет иметь немецкая сторона – 51%, у VMZ будет 49%.
Болгария свою долю профинансирует через кредит по механизму европейской программы SAFE, чтобы стимулировать инвестиции в оборону.
Соглашение компании подписали во время церемонии в Совете министров в столице Софии. Контракт заверили гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер и директор VMZ Иван Гецов.
Подписанием этого контракта мы обозначаем начало стратегического партнерства между болгарским государством и немецким технологическим концерном, которое изменит будущее болгарской оборонной промышленности,
– отметил на церемонии премьер-министр Болгарии Росен Желязков.
Rheinmetall обещает построить завод в течение 14 месяцев. По словам Паппергера, Болгария новым производством существенно поддержит потребности Европы и НАТО в боеприпасах.
Стоит знать! Правительство Болгарии сообщило, что на оборонном заводе создадут около 1 000 рабочих мест. Производство будет включать порох, 155-мм артснаряды и новейшие модульные зарядные системы и позволит усилить оборонную способность страны.
Какой завод строит Rheinmetall в Украине?
Кроме того, немецкий оборонный гигант строит завод по производству оружия и в Украине. На нем планируют также изготавливать 155-мм снаряды. Недавно была выделена земля в безопасном регионе Украины для строительства завода, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
- Rheinmetall надеется, что производство боеприпасов в Украине начнется в 2026 году в соответствии с планом.
- Проект предусматривает выпуск 150 000 снарядов в год. Однако Украина стремится увеличить объемы до 300 000 после запуска.
Важно! Кроме производства снарядов, Украина и Rheinmetall работают над развитием возможностей по ремонту и производству бронетехники.
Какие еще проекты реализует Rheinmetall?
Rheinmetall готовится построить новый современный завод в Латвии. Там компания планирует наладить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров – проект, на который предусмотрены инвестиции около 275 миллионов евро. Новая мощность позволит производить десятки тысяч снарядов в год.
В августе Rheinmetall уже запустил крупнейший из своих заводов боеприпасов в Германии – в городе Унтерлюс – с амбициозным планом дойти до 350 000 снарядов в год к 2027 году.
Компания также укрепляет партнерства с ведущими оборонными игроками, среди которых итальянская Leonardo и американский концерн Lockheed Martin, что позволяет ей наращивать производственные и технологические возможности на европейском рынке.