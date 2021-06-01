Может ли беременная женщина открыть больничный в Украине, находясь за границей
- Беременные украинки за рубежом могут получить больничный от врача в Украине через дистанционное обращение, если имеют с ним декларацию.
Для получения больничного беременным женщинам могут понадобиться медицинские документы, переведенные на украинский, подтверждающие временную нетрудоспособность.
Многие украинки выехали и продолжают выезжать за границу из-за войны. Впрочем, в некоторых случаях они все равно могут обратиться за больничным к своему врачу, который находится в Украине.
Как беременная женщина может открыть больничный?
Больничный в связи с беременностью и родами в Украине открывают на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности женщины, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Однако во время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после него действуют особые условия для формирования медицинских заключений.
- Врач, который сопровождает беременность в амбулаторных условиях, имеет право предоставлять больничные без личного приема.
- Провести опрос, проконсультировать, поставить несколько вопросов беременной он может дистанционно – с помощью компьютера, планшета, телефона, других электронных средств общения.
Важно! Вместе с тем врач обязан сделать запись о таком дистанционном приеме в Реестре медицинских записей, записей о направлении и рецептов в электронной системе здравоохранения.
Может ли врач открыть больничный дистанционно?
Приказ Министерства здравоохранения № 1066 от 01.06.2021 предусматривает, что беременная украинка, которая находится за рубежом, может открыть больничный у врача, с которым она заключила декларацию.
- Таким образом, больничный в связи с беременностью и родами врач в Украине может сформировать на основании дистанционного обращения пациентки из-за рубежа.
- Медицинское заключение оформляется на основе записей, внесенных врачом после общения онлайн.
- Вместе с тем могут понадобиться переведенные на украинский язык и заверенные в установленном законодательством порядке копии медицинских документов, которые подтверждают временную нетрудоспособность женщины.
Стоит знать! При этом пособие по беременности и родам предоставляют только в том случае, если женщина обратилась за его назначением не позднее чем через 6 календарных месяцев со дня окончания декретного отпуска.