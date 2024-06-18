Как получить деньги за больничный на работе

Иногда бывает так, что лицо теряет свою работоспособность временно. Обычно на такой период назначают больничный, но есть нюансы.

Как взять больничный

В ПФУ сообщили, что временная нетрудоспособность работников (больничный) подтверждается листком нетрудоспособности.

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Временная потеря трудоспособности – это период нетрудоспособности человека вследствие заболевания, травмы или других причин (беременность и роды, карантин и т.д.), который имеет временный характер и продолжается до восстановления трудоспособности,

– написали в Фонде.

Алгоритм получения листка нетрудоспособности таков:

Застрахованное лицо обращается к врачу, чтобы установить факт временной нетрудоспособности.

Врач по результатам осмотра создает в Реестре медицинское заключение о временной потере трудоспособности застрахованного лица.

на основании этого в Электронном реестре листков нетрудоспособности формируется листок нетрудоспособности (ЛН) при наличии информации о застрахованном лице в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Работодатель в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг ПФУ получает ЛН в день его создания.

Больничный приобретает статус “Готовый к уплате” через 7 дней после даты его закрытия.

Определение количества дней для выплаты пособия по временной нетрудоспособности отделом кадров или уполномоченным лицом работодателя является решающим этапом в этом процессе.

Работодатель должен рассмотреть документы для назначения пособия по временной нетрудоспособности в течение 10 рабочих дней с момента приобретения статуса "готов к выплате", а для пособия по беременности и родам этот срок сокращается до 3 дней.

После этого рассмотрения принимается решение о выплате, которое затем обрабатывается бухгалтерией компании для начисления пособия.