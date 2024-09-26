Выплаты от ЮНИСЕФ: стоит ли ждать денежную помощь в октябре
Источник:Минреинтеграции
ЮНИСЕФ продолжает финансовую поддержку семей в сложных социально-экономических условиях. В частности, программа поддерживает семьи с детьми, проживающие в прифронтовых регионах.
Денежная помощь для семей
По информации Министерства реинтеграции, выплаты уже получили более 2 тысяч домохозяйств в Сумской области, находящихся в 30-километровой зоне от линии соприкосновения.
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Это поможет обеспечить более 2,5 тысяч детей из уязвимых семей всем необходимым до наступления зимних холодов.
Также продолжается программа финансовой помощи для домохозяйств в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. В результате более 12 тысяч домохозяйств получат по 21 800 гривен.
Интересно! Количество лиц, которые получат помощь, увеличено с 60 до 100 тысяч в шести прифронтовых общинах.
Сколько помощи ЮНИСЕФ предоставил украинцам
В целом, ЮНИСЕФ выделил более 260 миллионов гривен на указанный проект. Кроме финансовой поддержки, программа также предусматривает предоставление натуральной помощи, в частности:
- топливные брикеты;
- гигиенические наборы;
- зимняя одежда для детей до 15 лет;
- одеяла.