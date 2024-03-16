"Измена" или простая сезонность: в чем проблема уменьшения количества депозитов среди украинцев

В начале 2024 года статистика Нацбанка показала, что многие украинцы начали выводить средства со своих банковских счетов. Как объяснили эксперты, на это могли повлиять некоторые аспекты.

Почему украинцы начали забирать деньги из банков

Как рассказал 24 Каналу экономический эксперт Даниил Монин, в январе наблюдалось отрицательное сальдо по депозитам. Причиной такого стал рост напряжения в обществе и туманность перспектив на этот год.

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Даниил Монин Экономический эксперт Безусловно новый закон о мобилизации, в котором возможна норма по экспроприации (принудительное лишение собственности – 24 Канал) активов тоже влияет. Я надеюсь, она не будет проголосована в такой редакции.

В новом законопроекте по мобилизации, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) смогут арестовывать банковские счета и ценности уклонистов. Впрочем, этот проект только зарегистрирован в парламенте, а не принят. Кроме того, по словам председателя финансового комитета парламента Даниила Гетманцева, нормы по блокированию счетов не будут поддержаны.

Зато экономист Илья Несходовский во время разговора с 24 Каналом объяснил, что такая ситуация вполне логична, ведь накануне Нового года в Украине выросли депозиты. Поэтому сейчас наблюдается отток.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" В целом, если посмотреть на динамику в течение последнего года, то отток не является показательным к тому, что рынок постепенно идет к уменьшению количества депозитов. То есть у нас в декабре был большой плюс, а в январе состоялся определенный минус.

Несходовский говорит, что в январе для многих украинцев закончился срок размещения депозита. Впрочем, люди не продлили его и забрали средства.

Население просто решило подождать, посмотреть, какие в дальнейшем будут решения в том же правительства, решение парламента, будет ли блокировка счетов, и исходя из этого уже принимать решение продолжать депозит, или нет,

– добавил эксперт.

Какой отток по депозитам

Как сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в первый месяц 2024 года отток депозитов в гривнах был довольно заметен.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.

По статистике НБУ, гривневые кредиты населению выросли на 2,3%, а бизнесу уменьшились на 0,7%. Также, сократились вклады в национальной валюте – 3,2% (-51,3 миллиарда гривен) до 1 577,1 миллиарда гривен.

Гетманцев несмотря на это уверяет, что украинская банковская система показала себя только с лучшей стороны, поэтому "измены" в этой ситуации нет.

Ее стабильность и надежность завоевала доверие украинцев, которые продолжили нести деньги в банки,

– отмечает он.