"Зрада" чи проста сезонність: у чому проблема зменшення кількості депозитів серед українців

16 березня 2024, 14:09
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На початку 2024 року статистика Нацбанку показала, що чимало українців почали виводити кошти зі своїх банківських рахунків. Як пояснили експерти, на це могли вплинути деякі аспекти.  

Чому українці почали забирати гроші з банків

Як розповів 24 Каналу економічний експерт Данило Монін, у січні спостерігалося негативне сальдо по депозитах. Причиною такого стало зростання напруги у суспільстві та туманність перспектив на цей рік.

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Данило Монін

Економічний експерт

Безумовно новий закон про мобілізацію, в якому можлива норма щодо експропріації (примусове позбавлення власності – 24 Канал) активів теж впливає. Я сподіваюся, вона не буде проголосована в такій редакції.
Зверніть увагу! У новому законопроєкті щодо мобілізації, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) зможуть арештовувати банківські рахунки та цінності ухилянтів. Втім, цей проєкт лише зареєстрований у парламенті, а не ухвалений. Крім того, за словами голови фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева, норми щодо блокування рахунків не будуть підтримані.

Натомість економіст Ілля Несходовський під час розмови з 24 Каналом пояснив, що така ситуація цілком логічна, адже напередодні Нового року в Україні виросли депозити. Відтак зараз спостерігається відтік.

 

Ілля Несходовський

Економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС"

В цілому, якщо подивитися на динаміку протягом останнього року, то відтік не є показовим до того, що ринок поступово йде до зменшення кількості депозитів. Тобто у нас у грудні був великий плюс, а у січні відбувся певний мінус.

Несходовський каже, що у січні для багатьох українців закінчився термін розміщення депозиту. Втім, люди не продовжили його і забрали кошти.

Населення просто вирішило зачекати, подивитися, які надалі будуть рішення в тому ж уряду, рішення парламенту, чи буде блокування рахунків, й виходячи з цього вже приймати рішення чи продовжувати депозит, чи ні,
– додав експерт.

Який відплив по депозитах

Як повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у перший місяць 2024 року відплив депозитів у гривнях був доволі помітний.

 

Данило Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Це найбільші темпи й обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни.
Зверніть увагу! За статистикою НБУ, гривневі кредити населенню зросли на 2,3%, а бізнесу зменшились на 0,7%. Також, скоротилися вклади у національній валюті – 3,2% (-51,3 мільярда гривень) до 1 577,1 мільярда гривень.

Гетманцев попри це запевняє, що українська банківська система показала себе лише з найкращого боку, тому "зради" у цій ситуації немає.

Її стабільність та надійність завоювала довіру українці, які продовжили нести гроші до банків,
– наголошує він.

 

Автор: Валерія Городинська