"Зрада" чи проста сезонність: у чому проблема зменшення кількості депозитів серед українців

На початку 2024 року статистика Нацбанку показала, що чимало українців почали виводити кошти зі своїх банківських рахунків. Як пояснили експерти, на це могли вплинути деякі аспекти.

Чому українці почали забирати гроші з банків

Як розповів 24 Каналу економічний експерт Данило Монін, у січні спостерігалося негативне сальдо по депозитах. Причиною такого стало зростання напруги у суспільстві та туманність перспектив на цей рік.

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Данило Монін Економічний експерт Безумовно новий закон про мобілізацію, в якому можлива норма щодо експропріації (примусове позбавлення власності – 24 Канал) активів теж впливає. Я сподіваюся, вона не буде проголосована в такій редакції.

У новому законопроєкті щодо мобілізації, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) зможуть арештовувати банківські рахунки та цінності ухилянтів. Втім, цей проєкт лише зареєстрований у парламенті, а не ухвалений. Крім того, за словами голови фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева, норми щодо блокування рахунків не будуть підтримані.

Натомість економіст Ілля Несходовський під час розмови з 24 Каналом пояснив, що така ситуація цілком логічна, адже напередодні Нового року в Україні виросли депозити. Відтак зараз спостерігається відтік.

Ілля Несходовський Економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" В цілому, якщо подивитися на динаміку протягом останнього року, то відтік не є показовим до того, що ринок поступово йде до зменшення кількості депозитів. Тобто у нас у грудні був великий плюс, а у січні відбувся певний мінус.

Несходовський каже, що у січні для багатьох українців закінчився термін розміщення депозиту. Втім, люди не продовжили його і забрали кошти.

Населення просто вирішило зачекати, подивитися, які надалі будуть рішення в тому ж уряду, рішення парламенту, чи буде блокування рахунків, й виходячи з цього вже приймати рішення чи продовжувати депозит, чи ні,

– додав експерт.

Який відплив по депозитах

Як повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у перший місяць 2024 року відплив депозитів у гривнях був доволі помітний.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Це найбільші темпи й обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни.

За статистикою НБУ, гривневі кредити населенню зросли на 2,3%, а бізнесу зменшились на 0,7%. Також, скоротилися вклади у національній валюті – 3,2% (-51,3 мільярда гривень) до 1 577,1 мільярда гривень.

Гетманцев попри це запевняє, що українська банківська система показала себе лише з найкращого боку, тому "зради" у цій ситуації немає.

Її стабільність та надійність завоювала довіру українці, які продовжили нести гроші до банків,

– наголошує він.