Задержка выплат пенсий из-за дефицита бюджета: сколько придется ждать денег

Государственная казна сталкивается с серьезными проблемами, которые могут повлиять на график выплаты социальных пособий. Эксперты уже оценили вероятность перебоев и предупредили о возможных изменениях для граждан.

Почему могут возникнуть задержки и сколько придется ждать

Из-за проблем с ликвидностью государственного бюджета могут возникать временные кассовые разрывы. В таком случае отдельные социальные выплаты, в частности пенсии, могут поступать с задержкой на несколько дней. В то же время говорить об угрозе невыполнения государством своих базовых обязательств перед пенсионерами пока нет оснований, отметил финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, в случае возникновения проблем речь пойдет прежде всего о техническом переносе сроков выплат.

На данный момент речь может идти лишь о рисках временной задержки. Например, выплату пенсии могут задержать на 5 дней, на 3 дня,

– пояснил эксперт.

В то же время Кущ подчеркнул, что такие задержки не обязательно возникнут. Их появление будет зависеть от ситуации с государственными финансами и возможности своевременно обеспечивать необходимые расходы.

Могут ли полностью прекратить социальные выплаты

Полное прекращение или длительная заморозка социальных выплат – это другой сценарий, чем краткосрочные кассовые разрывы. По оценке эксперта, в случае острой нехватки средств государство будет искать дополнительные источники финансирования, чтобы обеспечить выполнение социальных обязательств.

Среди возможных инструментов Кущ называет и эмиссию гривны, то есть увеличение денежной массы для финансирования государственных расходов. В то же время это уже вопрос макроэкономической политики, а не непосредственно механизма выплаты пенсий.

Что происходит с доходами украинцев

Финансовые риски для населения обсуждаются не только в контексте социальных выплат. В проекте государственного бюджета также заложены отдельные решения, касающиеся доходов работников и социальных стандартов.

В частности, предложенные изменения предусматривают новый подход к индексации заработных плат. В то же время официальные показатели прожиточного минимума остаются ниже фактической стоимости базовых потребностей населения.