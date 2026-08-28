Бензин по 100 гривен уже осенью: грозит ли Украине новый скачок цен

Цены на топливо в Украине стабилизировались, однако на мировом рынке цены по-прежнему высоки. Возможен ли новый скачок цен на АЗС уже этой осенью?

После резкого подорожания топлива украинский рынок наконец начал стабилизироваться. Оптовые цены, которые еще недавно подталкивал ажиотажный спрос, пошли вниз, поставки возобновились, а самого топлива на рынке сейчас достаточно. В то же время говорить о возвращении к дешевому топливу пока рано: мировые цены остаются высокими, а украинский рынок по-прежнему зависит от импорта и безопасности логистических маршрутов. Сохранится ли стабилизация в сентябре и действительно ли Украине пока не грозит бензин по 100 гривен за литр, разбирался 24 Канал.

Пик напряжения позади: почему цены перестали стремительно расти

За последние несколько недель ситуация на украинском топливном рынке заметно изменилась. Если раньше участники рынка опасались возможного дефицита и спешили закупать ресурс, то сейчас ажиотажный спрос сошел на нет, а баланс между спросом и предложением восстановился.

По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в течение последних трех недель на мировом рынке наблюдается стабилизация цен на высоком уровне. Это, в свою очередь, отразилось и на украинском рынке.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Сейчас наблюдается определенная стабилизация на высоких уровнях в течение последних трех недель, но это все же стабилизация. Поэтому сейчас рынок стабилизировался, в том числе и внутренний, и топлива хватает.

Впрочем, стабилизация не означает начала нового снижения цен, а свидетельствует о том, что цены перестали стремительно расти, а баланс между спросом и предложением восстановился. Соответственно, Куюн оценивает ситуацию на украинском рынке как в целом нормальную: ресурса достаточно, а резкого дисбаланса между спросом и предложением пока нет.

Обратите внимание! Это важно и с учетом ситуации на мировом рынке. Reuters отмечает, что в последнее время цены на готовые нефтепродукты ведут себя иначе, чем котировки сырой нефти: спрос на дизель, бензин и авиатопливо остается высоким, а предложение зависит от работы НПЗ и логистики. Для Украины это особенно важно, ведь страна импортирует готовое топливо, а не сырую нефть.

Как страх дефицита разогнал цены

Интересный момент заключается в том, что предыдущий скачок цен был связан не только с реальной стоимостью ресурса, ведь значительную роль сыграл ажиотажный спрос на оптовом рынке. Как объясняет Куюн, промышленные потребители начали опасаться долгосрочных проблем с поставками топлива.

Из-за этого они активнее скупали ресурс, фактически пытаясь застраховаться от возможного дефицита. В результате оптовые цены поднялись настолько, что в определенный момент даже превысили розничные.

Оптовые цены тогда взлетели выше розничных из-за ажиотажного спроса. В частности, со стороны промышленных потребителей, которые начали нервничать, опасаясь долгосрочных проблем. Как только цена в мире начала снижаться, ажиотаж сразу исчез, и рынок быстро наполнился.

Опасения дефицита стимулировали дополнительные закупки, а повышенный спрос, в свою очередь, поднимал оптовую цену. Когда мировые котировки пошли вниз, необходимость срочно накапливать запасы исчезла, а вместе с ней начало ослабевать и давление на оптовые цены.

Фактически рынок прошел цикл: страх дефицита → ажиотажный спрос → скачок оптовых цен → увеличение предложения → стабилизация.

Почему ажиотаж прошел, но дорогое топливо никуда не исчезло

Нынешнюю ситуацию на украинском рынке следует рассматривать как откат после ценового скачка, а не как начало нового цикла удешевления. В июле и в начале августа оптовый рынок пережил резкий всплеск спроса: промышленные потребители и перевозчики пытались заранее сформировать запасы из-за опасений дальнейшего подорожания и возможных перебоев с поставками.

В результате оптовые цены на дизельное топливо на определенном этапе даже сравнялись с розничными. Когда мировые котировки пошли вниз, этот ажиотаж быстро угас.

Импортеры увеличили предложение, а рынок начал насыщаться ресурсом. Именно это, по словам Куюна, и позволило снять наиболее острую напряженность.

Мы видим, что рынок перенасыщен, предложений очень много, они не слишком дешевые,

– рассказал эксперт.

Здесь следует отметить важный нюанс: то, что топлива много, не означает, что оно автоматически "дешевое". Рынок действительно насытился ресурсом, однако себестоимость этого ресурса никуда не исчезла. Украинские импортеры закупают готовые нефтепродукты на внешних рынках, поэтому на цену влияют не только объемы предложения, но и мировые котировки самого топлива.

Именно поэтому после исчезновения ажиотажной составляющей цены получили пространство для снижения, но не для резкого обвала. Рынок просто вернулся к более нормальному соотношению между оптовой и розничной ценой.

Например, по последним данным Минфина, это уже видно и на АЗС: средняя цена дизельного топлива снизилась с 92,84 гривны за литр в начале августа до около 91,9 гривен за литр в конце месяца. То есть удешевление есть, но оно постепенное, а не резкое.

Цена пошла вниз, но она пошла так, что тот розничный уровень цен, который был, он как раз и стабилизировался,

– пояснил Куюн.

Итак, главное изменение сейчас не в том, что топливо стало дешевым, а в том, что исчез страх его дефицита. Потребители перестали скупать топливо "про запас", импортеры смогли пополнить запасы, а оптовый рынок перестал опережать розничный. Именно это и создало нынешнюю стабильность.

Увидят ли украинцы на АЗС топливо по 100 гривен

На этом фоне прогноз о 100 гривнах за литр сейчас выглядит скорее сценарием нового ценового шока, а не базовым прогнозом. Еще в начале августа ситуация была гораздо более напряженной: оптовые цены на дизельное топливо, по словам Куюна, приближались к 100 гривен за литр, тогда как средняя розничная цена была ниже. Это создавало риск дальнейшего давления на АЗС.

Теперь ситуация изменилась. По оценке эксперта, 93 – 94 гривны за литр по-прежнему остаются возможным уровнем, но предпосылок для 100 гривен пока нет. То есть рынок сейчас находится в гораздо более стабильном состоянии: цены уже не растут теми темпами, которые наблюдались во время ажиотажа, но и говорить о возвращении к дешевому топливу пока рано.

Ведь самое слабое место нынешней стабильности – это логистика. Украинский рынок может адаптироваться к потере отдельного маршрута, но это не означает, что он легко переживет одновременный сбой нескольких каналов поставок.

Обратите внимание! Куюн напоминает, что летом проблемы с морским коридором уже создавали дополнительное давление на рынок. В то же время импортеры смогли переориентировать поставки, поэтому дефицит не стал системным.

Таким образом, в ближайшее время основным сценарием для украинских АЗС остается не резкое падение или новый скачок, а стабильность на высоком уровне. В нынешних условиях бензин по 100 гривен не выглядит базовым сценарием. Однако новый внешний шок или серьезные проблемы с поставками могут быстро изменить ситуацию.