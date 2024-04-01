Курс самых популярных криптовалют: за сколько сейчас можно купить биткоин и эфир

Стоимость биткойна и эфира заметно опустилась за последние сутки. Однако биткойн-аналитик прогнозирует, что монета может вырасти до 150 тысяч долларов уже в этом году.

Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на вечер 1 апреля выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 68,42 тысячи доллара за монету (-2,89% за сутки);

(BTC) – 68,42 тысячи доллара за монету (-2,89% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,45 тысячи доллара за монету (-4,64% за сутки).

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Биткойн может вырасти до 150 тысяч долларов

Биткойн-аналитик Том Ли считает, что к концу 2024 года цена биткойна может достичь 150 тысяч долларов за монету, передает CNBC.

Спрос растет благодаря новым ETF, предложение сократится из-за халвинга, и если денежно-кредитная политика смягчится, на что мы и ожидаем, это также будет способствовать росту рисковых активов,

– сказал Ли.

Напомним, что инвестиционная компания BlackRock недавно замечала, что актив все еще остается, в большинстве случаев, в приоритете среди их клиентов.