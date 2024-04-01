Курс найпопулярніших криптовалют: за скільки зараз можна купити біткойн та ефір
Вартість біткойна та ефіру помітно опустилась за останню добу. Однак біткойн-аналітик прогнозує, що монета може зрости до 150 тисяч доларів вже цього року.
Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на вечір 1 квітня мав такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 68,42 тисячі долара за монету (-2,89% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,45 тисячі долара за монету (-4,64% за добу).
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Біткойн може зрости до 150 тисяч доларів
Біткойн-аналітик Том Лі вважає, що до кінця 2024 року ціна біткойна може досягти 150 тисяч доларів за монету, передає CNBC.
Попит зростає завдяки новим ETF, пропозиція скоротиться через халвінг, і якщо грошово-кредитна політика пом'якшиться, на що ми й очікуємо, це також сприятиме зростанню ризикових активів,
– сказав Лі.
Нагадаємо, що інвестиційна компанія BlackRock нещодавно зауважувала, що актив все ще залишається, в більшості випадків, в пріоритеті серед їх клієнтів.Бажаєте інвестувати у криптовалюти, але непокоїтеся за безпеку своїх коштів та особистих даних? Безпека — це один із пріоритетів WhiteBIT – централізованої криптобіржі з українським корінням. Компанія входить у трійку найбезпечніших бірж у світі за рейтингом сертифікаційної платформи CER.live та відповідає найвищим вимогам до рівня безпеки згідно з аудитами Hacken.io — провідних спеціалістів з надання послуг у сфері кібербезпеки.