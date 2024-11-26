Курс биткойна опустился в цене после существенного роста

На прошлой неделе курс биткойна достиг своего исторического максимума в 98 тысяч долларов, однако на сегодня цена упала, достигнув 93 тысяч долларов.

Стоимость самых популярных криптовалют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 26 ноября курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 93,55 тысячи доллара за монету (-5,23% за сутки);

(BTC) – 93,55 тысячи доллара за монету (-5,23% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,38 тысячи доллара за монету (-1,69% за сутки).

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На сколько опустился курс биткойна

Після перемоги Дональда Трампа на виборах в США ціна біткойна зросла приблизно на 40%. Річ у тім, що новообраний президент пообіцяв створити сприятливе регуляторне середовище для цифрових активів та сформувати стратегічний запас біткойнів.