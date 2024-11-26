Курс биткойна опустился в цене после существенного роста
26 ноября 2024, 12:16Читати новину українською
На прошлой неделе курс биткойна достиг своего исторического максимума в 98 тысяч долларов, однако на сегодня цена упала, достигнув 93 тысяч долларов.
Стоимость самых популярных криптовалют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 26 ноября курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 93,55 тысячи доллара за монету (-5,23% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 3,38 тысячи доллара за монету (-1,69% за сутки).
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На сколько опустился курс биткойна
- Еще раньше биткойн приближался к магической отметке 100 тысяч долларов. И это почти случилось.
- По состоянию на 21 ноября курс впервые превысил отметку в 98 тысяч долларов и обновил исторический максимум.
- В то же время на сегодня цена уже опустилась на 4,5 тысячи долларов.