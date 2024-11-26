Курс біткойна опустився в ціні після суттєво росту

26 листопада 2024, 12:16
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Автор: Валерія Городинська

Минулого тижня курс біткойна досяг свого історичного максимуму у 98 тисяч доларів, однак на сьогодні ціна впала, досягнувши 93 тисяч доларів.

Вартість найпопулярніших криптовалют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 26 листопада курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

  • Bitcoin (BTC) – 93,55 тисячі долара за монету (-5,23% за добу);
  • Ethereum (ETH) – 3,38 тисячі долара за монету (-1,69% за добу).

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На скільки опустився курс біткойна

Після перемоги Дональда Трампа на виборах в США ціна біткойна зросла приблизно на 40%. Річ у тім, що новообраний президент пообіцяв створити сприятливе регуляторне середовище для цифрових активів та сформувати стратегічний запас біткойнів.
  • Ще раніше біткойн наближався до магічної позначки 100 тисяч доларів. І це майже трапилося. 
  • Станом на 21 листопада курс вперше перевищив позначку в 98 тисяч доларів й оновила історичний максимум.
  • Водночас на сьогодні ціна вже опустилася на 4,5 тисячі доларів. 