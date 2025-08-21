НБУ установил курс доллара на 2 копейки дороже, чем предыдущий показатель цены. Зато стоимость евро регулятор опустил на 16 копеек. В последний рабочий день недели ожидается, что обе валюты потеряют значительно цену.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,37 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 2 копейки против 20 августа. Официальный курс евро составляет 48,16 гривны, то есть цена упала на 16 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 22 августа курс валют будет таким:

доллар – 41,21 гривны;

евро – 47,97 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 21 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,11 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 41,49 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,93 гривны, продажа – по 41,47 гривны.

Каким будет курс валют в конце августа?

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в августе курс доллар будет колебаться несущественно – в пределах 41,4 – 41,8 гривны за доллар. Зато курс евро может подорожать до 50 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Как и неделей ранее, основные изменения будут происходить в промежутке 48 – 49 гривен с незначительным "запрыгиванием" за 49 гривен, но обязательным возвращением к обозначенному коридору.

Кроме того, стоит заметить, что сейчас аграрные компании реализуют валютный избыток, что будет направлено на закупку топлива и других нужд для жатвы. Таким образом, поведение регулятора будет соответствовать имеющимся трендам.

Обратите внимание! На наличном рынке ожидается, что доллар будет находиться в пределах 41,4 – 41,8 гривны, а евро – в пределах 48 – 49,5 гривны.