НБУ встановив курс долара на 2 копійки дорожче, ніж попередній показник ціни. Натомість вартість євро регулятор опустив на 16 копійок. В останній робочий день тижня очікується, що обидві валюти втрать значно ціну.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 20 серпня. Офіційний курс євро становить 48,16 гривні, тобто ціна впала на 16 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 22 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,21 гривні;

євро – 47,97 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 21 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,11 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,45 гривні , продаж – по 41,49 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,93 гривні, продаж – по 41,47 гривні.

Яким буде курс валют наприкінці серпня?

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у серпні курс долар буде коливатися несуттєво – в межах 41,4 – 41,8 гривні за долар. Натомість курс євро може подорожчати до 50 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як і тижнем раніше, основні зміни відбуватимуться в проміжку 48 – 49 гривень з незначним "застрибуванням" за 49 гривень, але обов'язковим поверненням до означеного коридору.

Крім того, варто зауважити, що зараз аграрні компанії реалізовують валютний надлишок, що буде спрямовано на закупівлю пального та інших потреб для жнив. Таким чином, поведінка регулятора буде відповідати наявним трендам.

Зверніть увагу! На готівковому ринку очікується, що долар перебуватиме в межах 41,4 – 41,8 гривні, а євро – в межах 48 – 49,5 гривні.