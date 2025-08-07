Доллар в банках в дальнейшем теряет цену, а существеннее всего цена опустилась в обменниках. Зато евро дорожает, в частности существенный рост наблюдается на черном рынке.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 7 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (-5 копеек против 6 августа) и продажа по 41,85 гривны (-5 копеек).

Покупка евро проходит по 47,90 гривны (+10 копеек), продажа – по 48,60 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,57 гривны (+2 копейки), а продать по 41,60 гривны (-5 копеек).

Покупка евро по 48,29 гривны (+19 копеек), а продажа по 48,69 гривны (+33 копейки).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,90 гривны (-15 копеек), а продают по 41,61 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

Евро покупают по 47,88 гривны (+2 копейки), а продают по 48,68 гривны (+20 копеек).

Сколько будет стоить доллар на этой неделе?

Банкир Тарам Лесовой рассказал для 24 Канала, что пока продолжается действие режима управляемой гибкости, то резкие курсовые изменения не предвидятся на рынке. Кроме того, инфляция за последний месяц замедлилась, что также влияет на цену валют.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Конечно, спрос на доллар может быть несколько увеличенным (в пределах 10%), однако НБУ, по-прежнему, может применять механизм валютных интервенций для установления равновесия со спросом.

По прогнозам банкира, на этой неделе ожидается, что доллар на наличном рынке будет находиться в диапазоне от 41,6 гривны до 42,2 гривны.