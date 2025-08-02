Что будет с долларом?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе курс доллара будет оставаться стабильным и в меру прогнозируемым.

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Во-первых, продолжается действие режима управляемой гибкости. Он убирает с рынка любые резкие курсовые изменения, несмотря на это все колебания курса являются незначительными.

Во-вторых, инфляция по данным июля достигла 0,5% – 0,7%, а это означает замедление ее второй месяц подряд.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Конечно, спрос на доллар может быть несколько увеличенным (в пределах 10%), однако НБУ, по-прежнему, может применять механизм валютных интервенций для установления равновесия со спросом.

Важно! С 4 по 10 августа на межбанке будут курс в пределах 41,6 – 42 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,6 – 42,2 гривны за доллар.