Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 6 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,35 гривны (-10 копеек против 5 августа) и продажа по 41,90 гривны (-7 копеек).

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Покупка евро проходит по 47,80 гривны (-5 копеек), продажа – по 48,50 гривны (-20 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (-14 копеек), а продать по 41,65 гривны (-5 копеек).

(-14 копеек), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 48,10 гривны (-14 копеек), а продажа по 48,36 гривны (-7 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,67 гривны (-41 копейка), а продают по 41,60 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(-41 копейка), а продают по (-5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,52 гривны (-20 копеек), а продают по 48,40 гривны (+14 копеек).

Ожидать ли изменений по курсу гривны в ближайшее время?

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на валютном рынке предполагается равновесие по курсов валют при поддержке НБУ и резких изменений по учетной ставке.

Анна Золотько Директор Департамента казначейских операций Unex Bank Это происходит благодаря значительным международным резервам и контролируемому уровню инфляции.

Поэтому, в августе это минимизировать колебания курса, а потому будут предсказуемые условия для валютных операций. Кроме того, гривна при таких условиях будет в пределах прогнозируемых показателей.