Какие убытки понес банк Швейцарии?

За первое полугодие 2025 года банк Швейцарии из-за слабого доллара потерял 15,3 миллиарда швейцарских франков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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При этом динамика потерь и доходов банка была крайне неравномерной в этот период:

  • В I квартале 2025 SNB получил прибыль в размере 6,7 миллиарда франков.
  • Однако уже во II квартале убытки взлетели до 22 миллиардов франков.

Резкая девальвация доллара после введения новых пошлин США нанесло наибольший ущерб банку Швейцарии, поскольку его валютные активы с января по июнь сократились на 22,7 миллиарда франков.

Важно! Частично SNB удалось компенсировать потери благодаря росту стоимости золота, а также за счет доходов от дивидендов и процентов.

Как меняются доходы банка Швейцарии?

Резкие изменения доходов и убытков – нормальный процесс для Швейцарского национального банка. Ведь его активы включают огромные валютные резервы в виде акций и облигаций других стран, которые очень чувствительны к колебаниям на мировых рынках.

Для примера:

  • В 2024 году банк Швейцарии получил доход в размере 80,7 миллиардов франков.
  • В 2022 году SNB зафиксировал рекордные убытки – 132 миллиарда швейцарских франков. Это самые большие потери банка за 115 лет его существования.

Стоит знать! Банк Швейцарии обеспечивает монетарную и ценовую стабильность в стране. Он имеет валютные резервы в размере около 700 миллиардов франков.