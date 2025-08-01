Яких збитків зазнав банк Швейцарії?

За перше півріччя 2025 року банк Швейцарії через слабкий долар втратив 15,3 мільярда швейцарських франків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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При цьому динаміка втрат та прибутків банку була вкрай нерівномірною у цей період:

У І кварталі 2025 року SNB отримав прибуток у розмірі 6,7 мільярда франків.

Однак вже у ІІ кварталі збитки злетіли до 22 мільярдів франків.

Різка девальвація долара після запровадження нових мит США завдало найбільших збитків банку Швейцарії, оскільки його валютні активи з січня по червень скоротилися на 22,7 мільярда франків.

Важливо! Частково SNB вдалося компенсувати втрати завдяки зростанню вартості золота, а також за рахунок доходів від дивідендів та відсотків.

Як змінюються доходи банку Швейцарії?

Різкі зміни доходів та збитків – нормальний процес для Швейцарського національного банку. Адже його активи включають величезні валютні резерви у вигляді акцій та облігацій інших країн, які дуже чутливі до коливань на світових ринках.

Для прикладу:

У 2024 році банк Швейцарії отримав дохід у розмірі 80,7 мільярда франків.

У 2022 році SNB зафіксував рекордні збитки – 132 мільярди швейцарських франків. Це найбільші втрати банку за 115 років його існування.

Варто знати! Банк Швейцарії забезпечує монетарну та цінову стабільність в країні. Він має валютні резерви у розмірі близько 700 мільярдів франків.