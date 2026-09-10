Счет на миллиарды: Польша подсчитала, во сколько ей обошлась война в Украине

Российская война против Украины обошлась Польше очень дорого. Экономика соседней страны за период с 2022 по 2025 годы потеряла более 490 миллиардов злотых, то есть около 3,5 % номинального ВВП.

Кто понес наибольшие потери

Такие подсчеты впервые представило Главное статистическое управление Польши (GUS), пишет Rzeczpospolita.

Наибольшую часть потерь, по данным ведомства, понесли именно домохозяйства. Этот сектор потерял колоссальные 292,1 миллиарда злотых из-за падения покупательной способности и замедления роста зарплат.

Польский бизнес недополучил 126 миллиардов злотых ;

; государственный и муниципальный секторы – 72 миллиарда злотых.

В расчеты также включили потерю покупательной способности домохозяйств, альтернативные расходы, связанные с оборонным бюджетом, а также падение валовой добавленной стоимости польской промышленности,

– пояснил глава GUS Марек Церпял-Волан.

Почему пострадало польское строительство

Одним из секторов, который особенно ощутил на себе последствия войны, стало строительство, которое потеряло почти 121 миллиард злотых.

Главная причина – резкий отток рабочей силы, ведь только в 2023 году количество украинских мужчин, легально находившихся в Польше, сократилось на 12,7%. Это вызвало острый дефицит кадров на строительных площадках.

Ситуацию усугубил скачок цен на материалы. Резко подорожали сталь, цемент, стекло, асфальт и цветные металлы, что значительно удорожило любое строительство или ремонт.

Какие расходы растут в Польше

Кроме того, Варшава была вынуждена экстренно увеличивать собственные оборонные расходы.

По данным GUS, в 2022–2025 годах дополнительные расходы Польши на оборону составили 154,2 миллиарда злотых, а расходы из Фонда помощи – 46,7 миллиарда злотых.

Польша планирует продолжить исследование и подготовить окончательный отчет к концу 2026 года. Авторы методики также изучают возможности ее использования для оценки экономических последствий войны для других стран.

В то же время, напомним, Польша и получила многое, приняв сотни тысяч украинцев после начала полномасштабного вторжения. Так, только в 2024 году украинские беженцы в Польше обеспечили 2,7% ее ВВП, по данным экспертов международной аудиторской компании Deloitte.