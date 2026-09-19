Удары по АЗС на фоне дорогой нефти: грозит ли Украине новый дефицит топлива

Удары по АЗС, дорогая нефть и рост цен на нефтепродукты ставят перед украинским топливным рынком новый вызов. Может ли на этот раз возникнуть дефицит бензина и дизельного топлива, что происходит с запасами топлива и стоит ли водителям готовиться к новому подорожанию.

Российские атаки на украинские АЗС усиливаются именно тогда, когда мировой рынок нефтепродуктов вновь переживает нестабильность. Нефть дорожает, стоимость бензина и дизельного топлива в Европе растет, а украинские цены на заправках уже выросли на несколько гривен только за первую половину сентября. Способны ли повреждения АЗС и перестройка логистики оказать новое давление на цены, что сейчас происходит на мировом рынке нефтепродуктов и от чего будет зависеть стоимость топлива осенью, разбирался 24 Канал.

Удары по АЗС становятся новым риском для рынка

В начале сентября российские атаки неоднократно затрагивали автозаправочные станции. В частности, 8 сентября в Харькове в результате удара по АЗС возник пожар, были повреждены газовая колонка и автомобили, а уже 10 сентября удар беспилотника повредил АЗС в Голосеевском районе Киева.

Важно! По данным Reuters, только в Киеве с начала года российские атаки повредили 16 АЗС. Во время атаки 15 сентября были повреждены еще две заправки.

Для топливного рынка каждая такая атака означает не просто поврежденную заправку. Если станция временно прекращает работу, часть автомобилистов переходит на соседние АЗС. В результате нагрузка на них возрастает, а сети приходится быстрее пополнять запасы.

То есть потеря одной АЗС не означает автоматической потери такого же объема топлива для страны. Топливо можно перенаправить на другие станции. Однако для этого требуются дополнительные перевозки, иное распределение запасов и больше времени.

В спокойной ситуации это прежде всего логистический вопрос. Когда же параллельно дорожают нефть и готовые нефтепродукты на европейском рынке, дополнительные логистические расходы еще сильнее давят на конечную цену.

Почему топливо может дорожать даже без дефицита

Для украинского рынка это принципиальная разница. Дефицит означает, что физического ресурса недостаточно для удовлетворения спроса. Но цена может расти и раньше – когда топливо есть, однако его становится дороже покупать, перевозить или хранить.

Украина в значительной степени зависит от импорта готовых нефтепродуктов. Поэтому стоимость бензина и дизельного топлива формируется не только под влиянием котировок Brent. На нее влияют:

европейские цены на готовые нефтепродукты;

маржа переработки;

стоимость фрахта;

курс гривны и налоговая нагрузка;

запасы трейдеров и логистика.

Именно поэтому удар по инфраструктуре может оказать на рынок косвенное влияние. Если часть маршрутов становится более сложной или отдельные точки продаж временно выбывают из оборота, операторы могут нести дополнительные расходы. В результате рынок способен реагировать ценой даже тогда, когда общего дефицита нет.

Нефть растет в цене, а дизель бьет по рынку: что происходит в мире

Фактор цены на нефть сейчас особенно важен, ведь украинский рынок испытывает давление сразу с двух сторон. С одной стороны, продолжаются атаки на топливную инфраструктуру внутри страны. С другой же – мировой рынок нефтепродуктов остается под сильным геополитическим давлением.

На мировом рынке Brent в середине сентября удерживался выше 100 долларов за баррель. 18 сентября котировки закрылись на уровне 104,87 доллара. Цены остаются высокими из-за рисков перебоев с поставками нефти и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Обратите внимание! Это важно для Украины не только из-за самой котировки нефти: когда дорожает сырье, меняется и стоимость ее переработки, а также готовых нефтепродуктов.

На европейском рынке ситуация с дизельным топливом также остается напряженной:

в начале сентября дизельная маржа в Европе достигала почти 79 долларов за баррель, а глобальные запасы остаются под давлением.

По оценкам представителей отрасли, мировые поставки дизельного топлива могут оставаться ограниченными в течение зимы из-за недостаточных мощностей по переработке, геополитических рисков и сезонного спроса.

Для украинских импортеров это означает более дорогой ресурс еще до того, как он попадает на АЗС.

Именно этот фактор сейчас, по словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, имеет наибольшее значение для украинского рынка. Эксперт отмечает, что сезонный спрос, в частности связанный с уборкой урожая, пока не определяет цену.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" Уборка урожая и другие сезонные факторы, факторы спроса, они не влияют на цену.

По его словам, дефицита топлива в Украине сейчас нет. Поэтому главным фактором для внутреннего рынка остаются мировые цены на нефтепродукты.

У нас сегодня один фактор. Это мировые цены на нефтепродукты, поскольку мы 100% импортеры,

– пояснил Куюн.

Это означает, что нынешнее подорожание не стоит автоматически связывать ни с уборкой урожая, ни с повышенным спросом, ни с локальными проблемами на отдельных заправках. Соответственно, ключевым остается вопрос, сколько стоит импортный ресурс.

Как мировая цена превращается в цену на АЗС

Поскольку Украина импортирует готовые нефтепродукты, изменение их стоимости на внешних рынках довольно быстро сказывается на внутреннем рынке. Механизм ценообразования можно условно свести к нескольким составляющим: мировая котировка, премия поставщика и украинские налоги.

Там заложена формула цены. То есть мировая котировка плюс премия поставщика, плюс наши налоги – вот получается вот такая цена,

– рассказал директор "А-95"

Поэтому рост цен на Brent сам по себе не означает автоматического подорожания бензина на ту же величину. Для украинского рынка важнее, как в данный момент меняется цена готового бензина и дизельного топлива, которые импортеры закупают за рубежом.

Если европейское топливо дорожает, новые партии топлива поступают в Украину уже по более высокой цене. Далее к ней добавляются надбавка поставщика, налоги и расходы на доставку.

В результате цена на АЗС растет даже при отсутствии физического дефицита топлива внутри страны.

Почему атаки на АЗС не равняются топливному коллапсу

Украина уже имеет опыт функционирования топливного рынка в условиях масштабных атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру. Одним из ключевых факторов устойчивости остается диверсификация поставок.

В течение 2026 года импорт топлива поступал по разным маршрутам, а доля поставок через западную границу росла.

Это означает, что повреждение отдельного объекта не обязательно парализует всю систему. Топливо можно перенаправить, изменить маршрут или увеличить поставки через другие точки, но такая система имеет свою цену.

После атаки 15 сентября киевские власти заявили об отсутствии риска дефицита топлива именно благодаря диверсифицированной логистике.

Чем больше маршрутов приходится перестраивать, тем сложнее становится логистика. Если одновременно растут цены на нефть и готовые нефтепродукты, пространства для снижения цен на АЗС становится еще меньше.

Поэтому для водителей следствием атаки может стать не пустой бак на заправке, а дополнительные расходы на доставку топлива.

Самое уязвимое место Украины – логистика

Условно топливную цепочку можно разделить на несколько уровней: импорт ресурса, его хранение, транспортировка и продажа на АЗС. Впрочем, удар по каждому из них имеет разный эффект.

Повреждение отдельной АЗС влияет преимущественно на последнее звено – продажу. Вывод из строя нефтебазы уже затрагивает запасы и распределение ресурса, а проблемы с импортным маршрутом могут иметь еще более масштабный эффект, поскольку затрудняют именно поступление топлива в страну

Поэтому для рынка важно не только то, сколько АЗС повреждено, но и где именно они расположены, насколько быстро их можно восстановить и есть ли поблизости альтернативные станции.

Если одна сеть теряет несколько объектов, топливо можно перенаправить на другие станции. Если же одновременно повреждается несколько элементов логистической цепочки, восстановление становится сложнее. Именно здесь локальная проблема может постепенно превращаться в общерыночный фактор.

Может ли бензин подорожать еще на несколько гривен

В настоящее время украинский рынок уже демонстрирует быстрый рост. По данным Консалтинговой группы "А-95", только за первые две недели сентября средняя цена на А-95 выросла почти на 6 гривен за литр, а на дизельное топливо – более чем на 5,6 гривны.

Справочно! По данным Минфина, средняя цена бензина А-95 выросла с 80,32 гривны за литр 1 сентября до 86,17 гривны 15 сентября. Дизельное топливо за этот период подорожало с 91,41 до 97,06 гривны.

При этом подорожание происходит прежде всего на фоне высоких мировых цен на готовые нефтепродукты. Война усугубляет ситуацию логистическими рисками, но пока, по оценке Куюна, именно мировая конъюнктура определяет цену импортного ресурса.

Поэтому дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от того, что будет происходить на мировом рынке нефтепродуктов. Если котировки пойдут вниз, украинские цены получат пространство для стабилизации и постепенного снижения, а если же дорогой импортный ресурс сохранится, украинские АЗС и в дальнейшем будут получать его по более высокой цене.

Поэтому главный риск для цен сейчас формируется за пределами Украины: чем дороже импортный бензин и дизель на мировом рынке, тем дороже они поступают в Украину. Атаки на топливную инфраструктуру добавляют к этой цене уже внутренний логистический риск.