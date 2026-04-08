Цены на АЗС вскоре пойдут вниз: Свириденко объяснила причины

Премьер-министр Украины сообщила, что цены на топливо будут снижать. На цены сейчас влияет мировая ситуация и снижение котировок на биржах.

Что будет с ценами на горючее?

О том, какая ситуация на мировых рынках нефти и как это повлияет на Украину, сообщила Юлия Свириденко.

Так, премьер-министр после встречи с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" рассказала, что сейчас на основных биржах фиксируют снижение котировок. То есть цены на топливо должны снизиться соответственно.

Сеть АЗС "Укрнафта" уже среагировала и начала снижать цены. Если же нынешняя мировая ситуация останется неизменной, стоимость топлива будет снижаться существенно.

Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры,

– отметила Свириденко.