Европа вновь оказалась в зоне риска: цены на газ побили рекорд 2023 года

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Европе поднялась до самого высокого уровня за более чем три года. Резкое подорожание связано с опасениями рынка относительно дефицита зимой из-за войны на Ближнем Востоке.

Максимум с 2023 года

В начале этой недели покупатели платили 22,83 доллара за 1 миллион британских тепловых единиц, что более чем вдвое превышает прошлогоднюю цену, пишет Financial Times.

По данным Argus Media, в последний раз столь высокая цена фиксировалась еще в январе 2023 года.

Одной из главных причин резкого подорожания стали перебои с транспортировкой СПГ через Ормузский пролив.

Проблемы с поставками через Ормуз

Обычно через узкий морской коридор между Персидским и Оманским заливами проходит около пятой части мирового экспорта сжиженного газа. Однако на фоне войны с Ираном объемы перевозок резко сократились.

В июле через Ормузский пролив смогли пройти лишь восемь специализированных танкеров. Хотя до начала боевых действий по этому маршруту ежедневно курсировали как минимум три судна.

Ситуация может ухудшиться после того, как в воскресенье иранские власти пригрозили конфискацией и штрафами десяткам торговых судов. В черный список Тегерана попали 46 судов, среди которых – 10 СПГ-танкер.

Трейдеры теряют уверенность в том, что поставки через этот узкий водный путь вскоре возобновятся,

– отметил руководитель направления ценообразования на СПГ в Argus Мартин Сеньор.

Риски для Европы

Сокращение поставок с Ближнего Востока ударило по всем импортерам, однако больше всего пострадала Европа.

В августе среднесуточная закачка "голубого топлива" в европейские хранилища упала до 3 тераватт-часов против 3,6 тераватт-часов в прошлом году, по данным Gas Infrastructure Europe.

В то же время сейчас европейским странам приходится бороться за имеющиеся объемы газа с азиатскими покупателями, что дополнительно подталкивает цены вверх.

Аналитики уже предупреждают, что цены на газ могут вырасти еще сильнее, если перебои с поставками через Ормузский пролив будут продолжаться.

Напомним, что в настоящее время общий уровень запасов газа в Европе едва достиг 60%, то есть значительно отстает от прошлогодних показателей и целевых ориентиров Еврокомиссии. Однако в Брюсселе надеются, что зимой удастся импортировать СПГ, чтобы компенсировать низкие запасы газа в хранилищах.