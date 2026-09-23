Цены на малину взлетели до 150 гривен: почему ягода рекордно подорожала

В этом году сезон популярной осенней ягоды преподнес украинцам неприятный сюрприз. Погодные аномалии существенно сказались на урожае, заставив фермеров кардинально пересмотреть цены.

Почему цены на малину резко выросли

В Винницкой области сезон поздней малины начался с опозданием, а стоимость ягоды взлетела до 150 гривен за килограмм. Для сравнения: в прошлом году фермеры продавали урожай почти в 2,5 раза дешевле – по 60 гривен за килограмм, что пишет "Суспильне Винница".

Важно! В селе Дашковцы семья Александра Олийника уже семь лет выращивает ранние сорта на площади около 0,5 гектара. Обычно первые ягоды собирают в июне, а вторую волну – в начале августа, однако в этом году холодная весна и затяжные дожди нарушили все графики.

Из-за неблагоприятных условий часть саженцев пересадили в грунт только в апреле, поэтому на тестовых участках сбор начался аж в сентябре. На других плантациях сезон также сдвинулся на две недели, а общая урожайность оказалась значительно ниже нормы.

Нынешняя цена компенсирует часть потерь от более низкой урожайности,

– отмечает фермер.

Спрос на ягоду остается стабильно высоким из-за дефицита на рынке: некоторые покупатели даже приезжают прямо на поле, чтобы выкупить малину непосредственно с куста. Если осень будет теплой и без затяжных дождей, сбор продлится до первых заморозков.

Напомним! В прошлом году украинские фермеры сталкивались с противоположной проблемой – избытком предложения, поэтому закупочные цены на малину падали до критических отметок. Тогда многие хозяйства даже отказывались собирать урожай, поскольку затраты на оплату труда превышали прибыль от продажи. В этом же сезоне погодные качели кардинально изменили правила игры, превратив малину в премиальный продукт.

Сколько придется заплатить за малину в супермаркетах

Если на фермерских полях Винницкой области килограмм продают по 150 гривен, то на полках больших торговых сетей ценники значительно выше.

В столичных супермаркетах "Сильпо" фасованная свежая малина (упаковка 250 граммов) стоит в среднем от 85 до 100 гривен, что в пересчете на килограмм составляет заоблачные 340–400 гривен.

фасованная свежая малина (упаковка 250 граммов) стоит в среднем от 85 до 100 гривен, что в пересчете на килограмм составляет заоблачные 340–400 гривен. Аналогичная ситуация наблюдается и в сети "Novus" , где за 200-граммовый лоток придется заплатить около 75–80 гривен.

, где за 200-граммовый лоток придется заплатить около 75–80 гривен. В гипермаркетах "Auchan" предложение свежей малины на развес практически отсутствует, а фасованная ягода обойдется покупателям как минимум в 350 гривен за килограмм.

Поэтому для тех, кто хочет сэкономить и сделать запасы на зиму, самым выгодным вариантом остается покупка малины напрямую у фермеров или на оптовых рынках.

Ранее мы сообщали, что осенний сезон принес украинцам приятные новости с продуктовых рынков, ведь стоимость моркови начала стремительно снижаться. Фермеры вынуждены переписывать ценники чуть ли не каждый день, пытаясь как можно быстрее распродать урожай.