Мнения расходятся: что будет с ценами на топливо в мае
Оказалось, что мнения экспертов относительно ценообразования на топливо в мае отличаются. Одни считают, что стоимость будет падать, а другие, что сейчас тенденция роста.
Цены на топливо упадут в мае
По мнению аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко, цены на бензин и дизель снизятся. Так случилось из-за падения цен на нефть 21 апреля.
Интересно Нефть дорожает на рынке после существенного недельного спада
Цены на топливо вернулись к минимальным позициям за последние два года. На мой взгляд, это может повлечь за собой дальнейшие ценовые соревнования между операторами АЗС в Украине. Учитывая низкую цену и ситуацию на внешних рынках, ожидается, что первые шаги к снижению цен на бензин и дизель сделают АЗС группы "Приват" или "Укрнафта". Таким образом, эти сети вернутся в средний ценовой сегмент,
– объяснил Сиренко.
Он считает, что в мае цены могут упасть на 3 гривны за литр, или на 1,5–2 гривны за литр в том случае, если сети АЗС "Приват" и "Укрнафта" будут сдерживать аппетиты других АЗС.
А вот цены на автогаз могут подрасти. На прошлой неделе некоторые оптовики повысили цены на топливо на 20–50 копеек за литр – это может отразиться на розничной стоимости.
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин поддержал это мнение. По его мнению, АЗС снизят цену дизеля на 1–2 гривны за литр, а остальные будут снижать своими маркетинговыми программами и скидками до реальной отпускной цены в 40 гривен за литр. Бензин будет стоить дороже, хотя тоже подешевеет в ближайшем будущем на 1 гривну за литр.
Другое мнение: стоимость топлива продолжит расти
Кардинально иное мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу. Он объяснил, что цены имеют общую тенденцию к росту и нефть уже долгое время держится на относительно стабильном уровне.
Если говорить о нынешних изменениях котировок, то они несущественны и не являются тенденцией, потому что котировки находятся на уровне 83–85 уже достаточно давно. Сейчас можно говорить о том, что цены на нефтепродукты в Украине имеют тенденцию к росту после существенного снижения, как раз на 1,5–3 гривны, хотя явно не до 40 гривен, так как такого не наблюдалось,
– рассказал Рябцев.
Он добавил, что в мае продолжится рост цен на все марки нефтепродуктов, но о конкретных цифрах сказать трудно, потому что это будет зависеть отдельно от каждой сети.
Цены на топливо 27 апреля
- А-95 премиум – 48,71 гривны;
- А-95 – 46,59 гривны;
- А-92 – 44,80 гривны;
- Дизель – 46 гривен;
- Автогаз – 21,74 гривны.
Что будет с топливом в июле
Напомним, что с 1 июля 2023 года правительство планирует вернуть НДС 20%, как было до полномасштабной войны, но решение еще не приняли. Мнения относительно того, повлияет ли это на стоимость топлива, снова разделились.
К примеру Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что возврат НДС не повлияет на цены. На это есть две причины:
- Украина сейчас имеет огромные запасы топлива в отличие от начала 2022 года;
- Мировая цена на нефть и нефтепродукты за последние несколько месяцев упала почти на 15%.
Другое мнение высказал Директор энергетических программ в Центре Разумкова, Владимир Омельченко в комментарии для 24 Канала. По его словам, возврат НДС 20% сильно повлияет на цену топлива.
Потенциал к снижению цены топлива не будет сохраняться, даже если увеличат НДС. Потенциала к снижению цен на нефтепродукты не будет по одной причине – ОПЕК на сегодня сократили лимит добычи нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки и это оказывает существенное влияние на рынок. Цены на нефть уже пошли вверх где-то на 10% и потенциал для роста этих цен существует, однако до какого уровня пока неизвестно,
– прокомментировал Омельченко.
Он спрогнозировал, что в случае стабильной ситуации на рынке нефти украинцев ожидает такое повышение цен:
- бензин – на 10 гривен;
- дизель – на 7 гривен;
- сжиженный газ – до 3 гривен от текущей цены.
Нефть дорожает после недельного спада
- 24 апреля 2023 года, марка нефти Brent завершила торговый день с ценой 82,73 доллара за баррель. Сырье выросло в стоимости на 1,07 доллара или 1,3%.
- Нефть бренда West Texas Intermediate, торговалась на уровне 78,76 доллара за баррель. С начала торгов сырье подорожало на 0,89 доллара или 1,1%.
- На прошлой неделе обе марки зафиксировали недельный спад более чем на 5%.