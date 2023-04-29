Мнения расходятся: что будет с ценами на топливо в мае

Оказалось, что мнения экспертов относительно ценообразования на топливо в мае отличаются. Одни считают, что стоимость будет падать, а другие, что сейчас тенденция роста.

Цены на топливо упадут в мае

По мнению аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко, цены на бензин и дизель снизятся. Так случилось из-за падения цен на нефть 21 апреля.

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Цены на топливо вернулись к минимальным позициям за последние два года. На мой взгляд, это может повлечь за собой дальнейшие ценовые соревнования между операторами АЗС в Украине. Учитывая низкую цену и ситуацию на внешних рынках, ожидается, что первые шаги к снижению цен на бензин и дизель сделают АЗС группы "Приват" или "Укрнафта". Таким образом, эти сети вернутся в средний ценовой сегмент,

– объяснил Сиренко.

Он считает, что в мае цены могут упасть на 3 гривны за литр, или на 1,5–2 гривны за литр в том случае, если сети АЗС "Приват" и "Укрнафта" будут сдерживать аппетиты других АЗС.

А вот цены на автогаз могут подрасти. На прошлой неделе некоторые оптовики повысили цены на топливо на 20–50 копеек за литр – это может отразиться на розничной стоимости.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин поддержал это мнение. По его мнению, АЗС снизят цену дизеля на 1–2 гривны за литр, а остальные будут снижать своими маркетинговыми программами и скидками до реальной отпускной цены в 40 гривен за литр. Бензин будет стоить дороже, хотя тоже подешевеет в ближайшем будущем на 1 гривну за литр.

Другое мнение: стоимость топлива продолжит расти

Кардинально иное мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу. Он объяснил, что цены имеют общую тенденцию к росту и нефть уже долгое время держится на относительно стабильном уровне.

Если говорить о нынешних изменениях котировок, то они несущественны и не являются тенденцией, потому что котировки находятся на уровне 83–85 уже достаточно давно. Сейчас можно говорить о том, что цены на нефтепродукты в Украине имеют тенденцию к росту после существенного снижения, как раз на 1,5–3 гривны, хотя явно не до 40 гривен, так как такого не наблюдалось,

– рассказал Рябцев.

Он добавил, что в мае продолжится рост цен на все марки нефтепродуктов, но о конкретных цифрах сказать трудно, потому что это будет зависеть отдельно от каждой сети.

Цены на топливо 27 апреля

А-95 премиум – 48,71 гривны;

А-95 – 46,59 гривны;

А-92 – 44,80 гривны;

Дизель – 46 гривен;

Автогаз – 21,74 гривны.

Что будет с топливом в июле

Напомним, что с 1 июля 2023 года правительство планирует вернуть НДС 20%, как было до полномасштабной войны, но решение еще не приняли. Мнения относительно того, повлияет ли это на стоимость топлива, снова разделились.

К примеру Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что возврат НДС не повлияет на цены. На это есть две причины:

Украина сейчас имеет огромные запасы топлива в отличие от начала 2022 года;

Мировая цена на нефть и нефтепродукты за последние несколько месяцев упала почти на 15%.

Другое мнение высказал Директор энергетических программ в Центре Разумкова, Владимир Омельченко в комментарии для 24 Канала. По его словам, возврат НДС 20% сильно повлияет на цену топлива.

Потенциал к снижению цены топлива не будет сохраняться, даже если увеличат НДС. Потенциала к снижению цен на нефтепродукты не будет по одной причине – ОПЕК на сегодня сократили лимит добычи нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки и это оказывает существенное влияние на рынок. Цены на нефть уже пошли вверх где-то на 10% и потенциал для роста этих цен существует, однако до какого уровня пока неизвестно,

– прокомментировал Омельченко.

Он спрогнозировал, что в случае стабильной ситуации на рынке нефти украинцев ожидает такое повышение цен:

бензин – на 10 гривен;

дизель – на 7 гривен;

сжиженный газ – до 3 гривен от текущей цены.

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