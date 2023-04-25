Какие цены на топливо ожидать в ближайшее время

По прогнозам эксперта цены на топливо до конца апреля могут подрасти.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Если говорить о нынешних изменениях котировок, то они не существенны и не являются тенденцией, потому что котировки находятся на уровне 83 – 85 уже достаточно давно. Поэтому сейчас можно говорить о том, что цены на нефтепродукты в Украине имеют тенденцию к росту после существенного снижения как раз на 1,5 – 3 гривны, хотя явно не до 40 гривен, потому что такого не наблюдалось.

Интересно Нефть дорожает на рынке после существенного недельного спада

Котировки – это выявление и фиксирование цен сделок купли-продажи на товарных биржах.

Также Геннадий Рябцев выразил мнение, что при сохранении нынешнего уровня котировок и курса национальной валюты будет происходить постепенное повышение цен на нефтепродукты всех марок. и в мае.

Насколько – будет зависеть от каждой отдельной сети, потому что диапазон цены сейчас достаточно существенный и больше чем до войны, по понятным причинам. Дешевый бензин и дизтопливо в западных регионах Украины, а дорожать они начинают с приближением к местам боевых действий. Поэтому есть общая тенденция роста, но нет четкой цифры к которой должны вырасти нефтепродукты,

– рассказал эксперт.

Также мы спросили его об изменениях цен с 1 июля, но он ответил, что пока об этом говорить рано. Удорожание может произойти, но соответствующие законы еще не приняты, поэтому потребителям не стоит нервничать.

Как нефть влияет на цену украинского топлива

Небольшие колебания в цене нефти почти не влияют на цены горючего в Украине. По словам Рябцева, рынок реагирует на общие тенденции.

Сейчас цены примерно на уровне 83-85 долларов за баррель нефти. На самом деле, украинский рынок реагирует не на изменения нефтяных котировок, он реагирует на установление какой-то тенденции либо нисходящей, либо восходящей. То есть если, например, в течение двух недель имеем последовательный рост котировки, то мы можем говорить, что это отразится на внутреннем рынке,

– объяснил эксперт.

Относительно возврата НДС 20% он отозвался положительно. Он объяснил, что это необходимо, потому что Украине нужно пополнить собственный бюджет, который сейчас наполовину состоит из международной помощи.

Какие сейчас цены на топливо