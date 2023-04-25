Які ціни на пальне очікувати найближчим часом

За прогнозами експерта ціни на пальне до кінця квітня можуть підрости.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Якщо казати про нинішні зміни котирувань, то вони не суттєві й не є тенденцією, тому що котирування перебуває на рівні 83 – 85 вже достатньо давно. Тож зараз можна казати про те, що ціни на нафтопродукти в Україні мають тенденцію до зростання після суттєвого зниження, якраз на 1,5 – 3 гривні, хоча явно не до 40 гривень, бо такого не спостерігалося.

Цікаво Нафта дорожчає на ринку після суттєвого тижневого спаду

Котирування – це виявлення й фіксування цін угод купівлі-продажу на товарних біржах.

Також Геннадій Рябцев висловив думку, що при збереженні нинішнього рівня котирувань та курсу національної валюти відбуватиметься поступове зростання цін на нафтопродукти усіх марок і у травні.

Наскільки – залежатиме від кожної окремої мережі, тому що діапазон ціни зараз є достатньо суттєвим і більшим ніж до війни, зі зрозумілих причин. Найдешевший бензин і дизпаливо у західних регіонах України, а дорожчати вони починають з наближенням до місць бойових дій. Тож є загальна тенденція на зростання, але немає чіткої цифри до якої мають вирости нафтопродукти,

– розповів експерт.

Також ми запитали у нього про зміни цін з 1 липня, але він відповів, що поки що про це говорити зарано. Подорожчання може відбутися, але відповідних законів ще не прийняли, тому споживачам не варто нервуватися.

Як нафта впливає на ціну українського палива

Невеликі коливання у ціні на нафту майже не впливають на ціни пального в Україні. За словами Рябцева, ринок реагує на загальні тенденції.

Зараз ціни приблизно на рівні 83 – 85 доларів за барель нафти. Насправді український ринок реагує не на зміни нафтових котирувань, він реагує на встановлення якоїсь тенденції або низхідної, або висхідної. Тобто якщо, наприклад протягом двох тижнів маємо послідовне зростання котирування, то ми можемо казати, що це відобразиться на внутрішньому ринку,

– пояснив експерт.

Стосовно повернення ПДВ 20% він відгукнувся позитивно. Він пояснив, що це необхідно, тому що Україні потрібно поповнити власний бюджет, який зараз на половину складається з міжнародної допомоги.

Які зараз ціни на паливо