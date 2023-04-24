На сколько подешевеет топливо

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко рассказал, что снижение цен на нефть привело к возврату стоимости топлива к показателям конца марта. Это самые низкие цены за 2 года.

Цены на горючее вернулись к минимальным позициям за последние два года. На мой взгляд, это может повлечь за собой дальнейшие ценовые соревнования между операторами АЗС в Украине. Учитывая низкую цену и ситуацию на внешних рынках, ожидается, что первые шаги к снижению цен на бензин и дизель сделают АЗС группы "Приват" или "Укрнафта". Таким образом, эти сети вернутся в средний ценовой сегмент,

– объяснил Сиренко.

Он добавил, что можно ожидать снижения цены еще на 3 гривны за литр, или же на 1,5–2 гривны за литр в том случае, если сети АЗС "Приват" и "Укрнафта" будут сдерживать аппетиты.

Это мнение поддержал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин. Он считает, что дизель будет стоить 40 гривен за литр.

Сети АЗС снизят цену на стелах на 1–2 гривен за литр, а остальные будут снижать своими маркетинговыми программами и скидками до реальной отпускной цены в 40 гривен за литр. С бензином ситуация похожа, но этот вид топлива не попадает в Украину контрабандой из России, поэтому бензин будет стоить дороже дизеля, хотя тоже подешевеет в ближайшем будущем на 1 гривен за литр.

– сказал Леушкин.

Что будет с автогазом

Сиренко отметил, что цены на автогаз постепенно растут из-за повышенного спроса. Некоторые оптовики на прошлой неделе повысили цены на топливо на 20–50 копеек за литр. Рост цены в опте, по мнению эксперта, отразится и на розничных ценах. Также влияет и то, что снизились отгрузки автогаза из Литвы в Украину.

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