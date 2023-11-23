Шоппинг в "черную пятницу": лайфхаки и советы, как сэкономить

24 ноября в Украине, как и большинства стран, отмечается всемирный день распродаж – так называемая "черная пятница". В этот день в маркетах принято делать скидки и проводить распродажи, поэтому мы собрали советы, как устроить удачный и действительно бюджетный шопинг.

Как подготовиться к шоппингу

Во-первых, следует внимательно посмотреть, что есть в шкафу и подумать, чего там не хватает. Это поможет удержаться от импульсивных покупок и сэкономит время во время шопинга.

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Во-вторых, нужно составить список необходимых вещей. Так вы будете чувствовать меньшую обольщение купить что-то просто из-за "хороших" скидок.

Рассчитайте расходы

Перед походом в магазины лучше спланировать бюджет и подумать, какие покупки будут целесообразными, а какие нет. Так вы избежите незапланированных расходов и определите, какую сумму можете позволить себе потратить на вещи.

Распродажи: как не потратить все

Если намерены совершить какую-то дорогую покупку, например обувь, верхнюю одежду или вещь от дорогого бренда, лучше накопить определенную сумму раньше времени.

Часто акции побуждают вас купить то, что вы не планировали. Например, вы заходите в магазин и видите скидку – 30% на рубашку. Она выглядит хорошо, и вы понимаете, что, купив ее, экономите 50-100 гривен. Но чтобы понять, действительно ли вы экономите, или наоборот, больше тратите, задайте себе несколько вопросов.

Планировали ли вы приобрести такую рубашку и действительно ли она вам нужна? Если ответ "да", то вы действительно экономите на распродаже. Однако, если у вас изначально не было реальной потребности в покупке, то вы потратили лишние средства, и об экономии речь уже не идет.

Иногда на распродажах вы тратите больше, чем должны сэкономить / Фото — Canva

Ходите на шоппинг с компанией

Во-первых, шопинг с другом или подругой – это гораздо интереснее, чем покупки наедине. С ними можно посоветоваться о выборе вещи, а также сэкономить на акциях типа "1+1=3" или "50% скидки на вторую вещь".

Покупая такую вещь с кем-то, вы действительно экономите, и не совершаете ненужную покупку только скидки ради.

Шоппинг с друзьями – это не только интереснее, а часто и выгоднее Фото — Canva

Не ограничивайтесь одним магазином

Нередко программа лояльности или бонусы на накопительных карточках определенных магазинов мотивируют вас купить какую-нибудь вещь именно там. Однако это не всегда бывает выгодно. Часто, подобная вещь в другом магазине может стоить дешевле и даже будет лучшего качества.

Потому не стоит ограничивать себе выбор только в одном магазине. Лучше сравнить цены и ассортимент у разных продавцов и выбрать самый подходящий вариант.

Экономьте с помощью кэшбека

Кэшбек – довольно эффективный метод экономии, не требующий больших усилий. Его можно получать только в магазинах, являющихся партнерами банка, которым вы пользуетесь для своей кредитной карты, или только на определенную группу товаров или услуг.

Перед использованием кэшбека важно проверить, на какие категории он распространяется. Это могут быть магазины одежды, аптеки, супермаркеты, транспортные услуги, развлечения, гостиницы и прочее. В большинстве случаев клиент может самостоятельно выбирать ежемесячно, на какую группу товаров или услуг будет действовать кэшбек.

Шоппинг онлайн

Планируя шоппинг, вы можете заранее определить нужную вам категорию для получения средств в виде кэшбека. Кэшбек также может быть доступен во время онлайн-покупок.

Даже если вы любите шоппинг в магазинах, следует также дать шанс покупкам в Интернете. Единственная проблема такого шопинга в том, что вы не можете измерить одежду перед покупкой.

В таком случае вы можете пойти на оффлайн шоппинг, найти понравившиеся вещи, а затем подождать скидок на их веб-сайтах. Важно предварительно определиться с тем, что вы хотите купить, и использовать корзину на сайте для удобства во время скидок, например, во время "черной пятницы".

Кроме того, практически на всех сайтах есть специальная корзина в которую вы можете предварительно сохранить вещи и затем купить их во время скидок.

Сравнить цены

Вы можете воспользоваться онлайн-ресурсами, чтобы сравнить цены в разных магазинах. К примеру, можно воспользоваться поисковиком по магазинам Lyst. В строку поиска вам нужно будет ввести название нужного предмета одежды и дальше сравнить цены в различных интернет-магазинах.

Шоппинг онлайн помогает экономить и сравнивать цены / Фото — Canva

Главное – качество

Довольно часто, пытаясь сэкономить, мы выбираем менее качественные товары. Но на самом деле так вы не экономите. Важно обращать внимание на качество и актуальность товара при покупке. Скажем, худые, которые стоят 500 гривен, могут потерять качество материала и насыщенность цвета через несколько стирок.

Зато вы можете приобрести и худые, но втрое дороже. Сначала вы подумаете, что переплатили, но если вы носили это худые весь год, а предыдущее всего месяц, то получится экономия.

На шопинге важно обращать внимание не только на цену, но и на склад товара и его актуальность. Поэтому рекомендуется выбирать классические базовые вещи, остающиеся актуальными со временем. Таким образом, не потребуется покупать новые джинсы или пальто только потому, что предыдущие уже не в моде.