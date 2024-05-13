Упадет или вырастет: почему настоящий ажиотаж на биткоин еще впереди
Сегодня на рынке наблюдается тренд на рост цены биткойна, хотя за последние недели монета демонстрировала разностороннюю динамику. Ожидается, что исторический максимум биткойна может достичь в 2025 году.
Какова стоимость самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 13 мая выглядел следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 62,584 тысячи доллара за монету (+2,24% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 2,960 тысячи доллара за монету (+0,94% за сутки).
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Напомним, что на прошлой неделе цена биткоина пересекла психологическую отметку в 61 тысячу долларов за монету, одновременно эфир (ETH) был на уровне более 3 тысяч долларов.
Будет ли расти в дальнейшем биткойн
Сейчас интерес к биткойну все еще посредственный – в 4 раза меньше показателей бычьего года в прошлом году. Рост в 2023 – 2024 годах был обеспечен преимущественно институциональными игроками. Поэтому настоящий ажиотаж все еще впереди, считают аналитики Bitcoin Magazine.
В долгосрочной перспективе ожидается, что волатильность биткойна снизится. Так же снизится и колебания интереса к активу среди населения. Поэтому можно сделать вывод, что интерес к криптовалюте будет становиться все более стабильной уже среди широкой общественности.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.