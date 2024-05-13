Впаде чи виросте: чому справжній ажіотаж на біткойн ще попереду

Сьогодні на ринку спостерігається тренд на зростання ціни біткойна, хоч за останні тижні монета демонструвала різносторонню динаміку. Очікується, що історичний максимум біткойна може сягнути у 2025 році.

Яка вартість найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 13 травня мав такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 62,584 тисячі долара за монету (+2,24% за добу);

(BTC) – 62,584 тисячі долара за монету (+2,24% за добу); Ethereum (ETH) – 2,960 тисячі долара за монету (+0,94% за добу).

Читайте також Як вивести криптовалюту на картку: популярні та зручні варіанти для кожного

Нагадаємо, що минулого тижня ціна бікойна перетнула психологічну позначку у 61 тисячу доларів за монету, водночас ефір (ETH) був на рівні у понад 3 тисяч доларів.

Чи ростиме надалі біткойн

Наразі інтерес до біткойна все ще посередній – у 4 рази менший за показники бичачого року торік. Зростання у 2023 – 2024 роках було забезпечено переважно інституціональними гравцями. А тому справжній ажіотаж все ще попереду, вважають аналітики Bitcoin Magazine.

У довгостроковій перспективі очікується, що волатильність біткойна знизиться. Так само знизиться й коливання інтересу до активу серед населення. Тому можна зробити висновок, що зацікавленість стосовно криптовалюти ставатиме дедалі стабільнішою вже серед широкого загалу.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.