Гривневые депозиты потеряют доходность: что будет с депозитными ставками на следующей неделе

По прогнозам, до конца мая депозитные ставки составят от 12% до 12,5% годовых. Но популярность депозитов остается стабильной благодаря относительно высокой чистой прибыли по сравнению с инфляцией.

Как Пасха повлияла на депозиты

Накануне Пасхи произошло снижение доходности по гривневым вкладам, рассказал в комментарии 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев.

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Некоторые банки за несколько дней после понижения процентных ставок по трехмесячным депозитам на 0,5-1% показали уменьшение процентов.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Однако именно в первую неделю мая "расцвел" временный тренд – граждане воспользовались действием старых ставок: в первую неделю мая прирост новых вкладчиков в среднем по рынку составляет около 1%. Собственно "Пасхальные вклады" дали возможность сохранить 0,5-1% уже можно сказать окончательно – "дополнительной" прибыли.

По его словам, с середины мая прогнозируется значительное падение доходности из-за снижения ставок с 17,5% до 16,5% по трехмесячным сертификатам, что влияет на весь рынок.

Что будет с депозитными ставками

Ожидается, что до конца месяца ставки по депозитам на срок от трех до шести месяцев составят 12-12,5% годовых, а по депозитам на девять-двенадцать месяцев - до 12% годовых;

Популярность гривневых вкладов будет оставаться высокой благодаря чистой прибыли, которая относительно инфляции остается высокой (6-7%);

Максимальные ставки будут достигать 15% годовых при текущей инфляции, которая не превышает 0,5-0,7% в месяц.

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Конечно, на рынке возможен определенный спад активности вкладчиков, однако положительная динамика к росту гривневых вкладов скорее всего сохранится. Главный аргумент: достаточно стабильная и прогнозируемая экономическая ситуация в стране и осторожные прогнозы относительно низкой инфляции до конца года,

– объясняет эксперт.

Сейчас сложно прогнозировать все факторы, особенно в прифронтовых регионах, страдающих от обстрелов. Но с появлением банковских приложений открытие депозита стало быстрее и удобнее, что возможно даже без посещения банка.

По словам Замотаева, в целом, гривневые вклады остаются практически единственной доступной опцией для большинства граждан для получения пассивного дохода.