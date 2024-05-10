Гривневі депозити втратять дохідність: що буде з депозитними ставками наступного тижня

За прогнозами, до кінця травня депозитні ставки становитимуть від 12% до 12,5% річних. Але популярність депозитів залишається стабільною завдяки відносно високому чистому прибутку порівняно з інфляцією.

Як Великдень вплинув на депозити

Напередодні Великодня відбулося зниження дохідності за гривневими вкладами, розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв.

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Деякі банки за декілька днів після пониження відсоткових ставок за тримісячними депозитами на 0,5-1% показали зменшення відсотків.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Однак саме в перший тиждень травня "розквітнув" тимчасовий тренд – громадяни скористалися дією старих ставок: у перший тиждень травня приріст нових вкладників в середньому по ринку складає близько 1%. Власне "Великодні вклади" дали можливість зберегти 0,5-1% вже можна сказати остаточно – "додаткового" прибутку.

За його словами, з середини травня прогнозується значне падіння дохідності через зниження ставок з 17,5% до 16,5% за тримісячними сертифікатами, що впливає на весь ринок.

Що буде з депозитними ставками

Очікується, що до кінця місяця ставки за депозитами на термін від трьох до шести місяців становитимуть 12-12,5% річних, а за депозитами на дев'ять-дванадцять місяців — до 12% річних;

Популярність гривневих вкладів залишатиметься високою завдяки чистому прибутку, який відносно інфляції залишається високим (6-7%);

Максимальні ставки досягатимуть 15% річних при поточній інфляції, яка не перевищує 0,5-0,7% на місяць.

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Звісно, на ринку можливий певний спад активності вкладників, однак позитивна динаміка до зростання гривневих вкладів скоріше за все збережеться. Головний аргумент: досить стабільна і прогнозована економічна ситуація в країні та обережні прогнози щодо низької інфляції до кінця року,

– пояснює експерт.

Наразі складно прогнозувати всі чинники, особливо в прифронтових регіонах, що страждають від обстрілів. Але з появою банківських додатків відкриття депозиту стало швидше та зручніше, що можливо навіть без відвідування банку.

За словами Замотаєва, загалом, гривневі вклади залишаються практично єдиною доступною опцією для більшості громадян для отримання пасивного доходу.