Короткие вклады в приоритете: что будет с депозитами в первую неделю ноября

В начале ноября ситуация с депозитами не изменится. Как и на прошлой неделе, популярными будут оставаться короткие вклады на 3-6 месяцев и долговременные - от 1 до 2,5 лет.

Что будет с процентными ставками

Доля этих двух видов депозитов среди новых почти одинакова: с сентября они составляют до 80% новых вкладов, открытых в октябре-ноябре. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал банкир Дмитрий Замотаев.

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Вклады на 9-12 месяцев охватывают примерно 15%, а новые валютные депозиты не превышают 5%.

Заметьте! Несмотря на спрос на такие депозиты, процентные ставки остаются без изменений: короткие депозиты дают в среднем 10% годовых, а долговременные – 13%.

Однако уже со второй половины ноября доходность ультракоротких вкладов начнет снижаться, и этот процесс продлится до конца года. Ожидается, что в конце декабря средние ставки по таким депозитам составят не более 9-9,5% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Что касается долгосрочных вкладов, то здесь может наблюдаться обратная тенденция, по крайней мере многие комбанки готовы "подстроить" собственные депозиты под "сезон скидок": ожидается, что со второй половины ноября потенциальные вкладчики смогут получить дополнительный процентный "бонус" к имеющимся ставкам в размере 0.5-1%.

Следовательно, можно ожидать, что банковский сектор вступает в активную конкуренцию за новых вкладчиков.

Что будет с валютными депозитами

Относительно валютных депозитов, то значительных изменений не предвидится:

Ставки средние ставки по вкладам в евро останутся на уровне 1,2% годовых, а по вкладам в долларах – 1,3-1,5% годовых.

средние ставки по вкладам в евро останутся на уровне 1,2% годовых, а по вкладам в долларах – 1,3-1,5% годовых. Доля в портфелях банков: валютные депозиты будут составлять не более 5-7% в общем депозитном портфеле банков, что свидетельствует об их стабильно низкой популярности.

Обратите внимание! Ставки по валютным вкладам значительно ниже уровня инфляции доллара и евро, поэтому они не обеспечивают защиты от обесценивания.

Итак, следующей неделе ситуация на рынке депозитов будет оставаться стабильной, хотя с определенными изменениями: