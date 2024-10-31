Короткі вклади в пріоритеті: що буде з депозитами в перший тиждень листопада

На початку листопада ситуація з депозитами не зміниться. Як і минулого тижня, популярними залишатимуться короткі вклади на 3-6 місяців та довготривалі — від 1 до 2,5 років.

Що буде з процентними ставками

Частка цих двох видів депозитів серед нових майже однакова: з вересня вони складають до 80% нових вкладів, відкритих у жовтні-листопаді. Про це у коментарі 24 Каналу розповів банкір Дмитро Замотаєв.

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Вклади на 9-12 місяців охоплюють приблизно 15%, а нові валютні депозити не перевищують 5%.

Зауважте! Попри попит на такі депозити, процентні ставки залишаються без змін: короткі депозити дають у середньому 10% річних, а довготривалі – 13%.

Проте вже з другої половини листопада дохідність ультракоротких вкладів почне знижуватися, і цей процес триватиме до кінця року. Очікується, що наприкінці грудня середні ставки за такими депозитами становитимуть не більше 9 – 9,5% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Щодо довготривалих вкладів, то тут може спостерігатися зворотна тенденція, принаймні багато комбанків готові "підлаштувати" власні депозити під "сезон знижок": очікується, що з другої половини листопада потенційні вкладники зможуть отримати додатковий відсотковий "бонус" до наявних ставок у розмірі 0.5 – 1%.

Отже, можна очікувати, що банківський сектор вступає в активну конкуренцію за нових вкладників.

Що буде з валютними депозитами

Щодо валютних депозитів, то значних змін не передбачається:

Ставки : середні ставки за вкладами в євро залишаться на рівні 1,2% річних, а за вкладами в доларах – 1,3-1,5% річних.

: середні ставки за вкладами в євро залишаться на рівні 1,2% річних, а за вкладами в доларах – 1,3-1,5% річних. Частка в портфелях банків: валютні депозити складатимуть не більше 5 – 7% у загальному депозитному портфелі банків, що свідчить про їхню стабільно низьку популярність.

Зауважте! Ставки за валютними вкладами значно нижчі за рівень інфляції долара та євро, тому вони не забезпечують захисту від знецінення.

Отже, наступного тижня ситуація на ринку депозитів залишатиметься стабільною, хоча з певними змінами: