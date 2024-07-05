Новые тенденции в банковском секторе: переориентация на долговременные депозиты

Основные банковские игроки постепенно переориентируют свои депозитные программы с ультракоротких на более длительные. На это повлияет снижение учетной ставки до 13%, принятие Стратегии кредитования, Меморандума между крупнейшими банками о содействии развитию кредитования.

Что будет влиять на депозиты

Как рассказал в комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев, эти факторы еще больше активизируют тренд на внедрение и популяризацию долговременных вкладов – от 1 до 2,5 лет.

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Для полноценного развития кредитования банкам необходимы депозитные ресурсы, поэтому условия по долгосрочным вкладам будут самыми выгодными для вкладчиков.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА основные банковские игроки постепенно переориентируют свои депозитные программы с ультракоротких и более "длительные" во времени. Собственно, чтобы полноценно развивать кредитование, банкам необходимы депозитные ресурсы, а затем условия по долговременным вкладам будут наиболее выгодными для вкладчиков: именно на такие вклады средние ставки являются крупнейшими на рынке, а это 15% годовых.

Ставки по гривневым вкладам на следующую неделю

Вклады на срок от 3 до 6 месяцев – 12% годовых.

Вклады на срок от 9 до 12 месяцев – 13-14% годовых.

Депозиты продолжительностью 1,5-2 года – 14-14,5% годовых.

Вклады на срок от 2 до 2,5 лет – 15% годовых.

Ультракороткие вклады и валютные депозиты:

Доходность по ультракоротким вкладам (от 1 до 3 месяцев) продолжит снижаться в среднем на 1-3 процентных пункта, а размер чистой прибыли с учетом инфляции останется на уровне 4-5%.