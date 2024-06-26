Спрос на валюту растет
Заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин считает, что изменения в резервах произошли из-за проведения НБУ валютных интервенций на межбанковском валютном рынке.
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За период с января по май он выполнил нетто-продажу валюты на сумму 11,2 миллиарда долларов, учитывая покупку. В последние недели объемы нетто-продаж валюты оставались на высоком уровне.
За период с января по май 2024 года они приобрели наличной валюты на 9,7 миллиарда долларов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2,6 миллиарда долларов.
Увеличение активов
По словам Данилишина, украинские банки и в дальнейшем увеличивают свои внешние активы. В течение января-мая 2024 года они увеличили чистые внешние активы на 1,6 миллиарда долларов.
Рост активности населения и банков в сфере покупки иностранной валюты свидетельствует о росте валютных ожиданий. В 2024 году, как и в предыдущие два года, значительная часть новой гривневой ликвидности, поступающей в экономику, конвертируется в иностранную валюту.
Коэффициент валютной конвертации продолжает расти:
- в 2022 году он составил 68%;
- в 2023 году – 75%;
- в мае 2024 года уже достиг 86%.
Как это будет влиять на курс
Несмотря на значительные валютные вызовы, с мая Нацбанк ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала войны. Это привело к обострению фундаментальных валютных рисков и потерям валютных резервов.
Несмотря на заявления НБУ об успешности политики привлечения гривневых активов, действующая процентная политика создала условия, когда украинские производители конкурируют с импортом без доступа к дешевым кредитам, доступных зарубежным производителям. Это привело к росту внешнеторгового дефицита.