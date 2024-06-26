Попит на валюту зростає
Завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Богдан Данилишин вважає, що зміни в резервах відбулися через проведення НБУ валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
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За період з січня по травень він виконав нетто-продаж валюти на суму 11,2 мільярда доларів, враховуючи купівлю. Останніми тижнями обсяги нетто-продажів валюти залишалися на високому рівні.
За період з січня по травень 2024 року вони придбали готівкової валюти на 9,7 мільярда доларів, що перевищує аналогічний показник минулого року на 2,6 мільярда доларів.
Збільшення активів
За словами Данилишина, українські банки й надалі збільшують свої зовнішні активи. Протягом січня-травня 2024 року вони збільшили чисті зовнішні активи на 1,6 мільярда доларів.
Зростання активності населення та банків у сфері купівлі іноземної валюти свідчить про зростання валютних очікувань. У 2024 році, як і у попередні два роки, значна частина нової гривневої ліквідності, що надходить в економіку, конвертується в іноземну валюту.
Коефіцієнт валютної конвертації продовжує зростати:
- у 2022 році він склав 68%;
- у 2023 році – 75%;
- у травні 2024 року вже досяг 86%.
Як це впливатиме на курс
Попри значні валютні виклики, з травня Нацбанк впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень від початку війни. Це призвело до загострення фундаментальних валютних ризиків і втрат валютних резервів.
Попри заяви НБУ про успішність політики приваблення гривневих активів, діюча відсоткова політика створила умови, коли українські виробники конкурують з імпортом без доступу до дешевих кредитів, доступних закордонним виробникам. Це призвело до зростання зовнішньоторговельного дефіциту.