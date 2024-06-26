Попит на валюту зростає

Завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Богдан Данилишин вважає, що зміни в резервах відбулися через проведення НБУ валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Читайте також Долар чи євро: яку з валют краще купувати

За період з січня по травень він виконав нетто-продаж валюти на суму 11,2 мільярда доларів, враховуючи купівлю. Останніми тижнями обсяги нетто-продажів валюти залишалися на високому рівні.

За період з січня по травень 2024 року вони придбали готівкової валюти на 9,7 мільярда доларів, що перевищує аналогічний показник минулого року на 2,6 мільярда доларів.

Зауважте! За перші п'ять місяців 2024 року частка населення та дрібного бізнесу у загальному попиті на валюту склала 38%, що майже вдвічі перевищує показники попереднього року. Тоді цей показник для населення становив лише 18%.

Збільшення активів

За словами Данилишина, українські банки й надалі збільшують свої зовнішні активи. Протягом січня-травня 2024 року вони збільшили чисті зовнішні активи на 1,6 мільярда доларів.

Зауважте! Це свідчить про те, що банки не лише збільшують внутрішню гривневу ліквідність, а й активно конвертують її у зовнішні активи, переважно у вигляді іноземної валюти та депозитів.

Зростання активності населення та банків у сфері купівлі іноземної валюти свідчить про зростання валютних очікувань. У 2024 році, як і у попередні два роки, значна частина нової гривневої ліквідності, що надходить в економіку, конвертується в іноземну валюту.

Коефіцієнт валютної конвертації продовжує зростати:

у 2022 році він склав 68%;

у 2023 році – 75%;

у травні 2024 року вже досяг 86%.

Як це впливатиме на курс

Попри значні валютні виклики, з травня Нацбанк впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень від початку війни. Це призвело до загострення фундаментальних валютних ризиків і втрат валютних резервів.

Важливо! Голова НБУ виразив упевненість, що рівень міжнародних резервів залишиться стабільним у межах 43-44 мільярда доларів до 2024-2025 років, не дивлячись на вартість лібералізації валютного регулювання.

Попри заяви НБУ про успішність політики приваблення гривневих активів, діюча відсоткова політика створила умови, коли українські виробники конкурують з імпортом без доступу до дешевих кредитів, доступних закордонним виробникам. Це призвело до зростання зовнішньоторговельного дефіциту.

Зауважте! З початку березня 2024 року, під час нових ударів по інфраструктурі від ворога, валютний курс став додатковою загрозою. Недостатня кількість зброї та людських ресурсів на фронті, а також збільшення імпорту палива та енергетичного обладнання, поглиблюють економічні ризики.