Що вигідніше купувати зараз
Експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що Федеральна резервна система цього року планує зниження ставки, як і Європейський центральний банк.
До теми Долара по 40 можна не чекати: що буде з курсом до кінця року
Різниця полягає у тому, що ФРС планує лише одне зниження, а ЄЦБ – декілька.
Вважаю, що краще купувати зараз долар, адже ФРС зараз планує лише одне зниження облікової ставки, тоді як ЄЦБ – 2 зниження.
Експерт додав, що євро, ймовірно, слабшатиме щодо долара. Крім того, на сьогодні американська економіка має "кращий вигляд", аніж європейська.
Скільки коштує валюта в банках та обмінниках
Сьогодні, 25 червня, середній курс долара в банках, за даними "Мінфіну", коливається при купівлі та продажу від 40,47 гривні до 40,90 гривні.
- Таким чином купити одну валюту доведеться за 40,90 гривні, а 100 доларів – за 4 090 гривні.
- Щодо курсу євро, то купівля однієї валюти становить 44,07 гривні. Відповідно 100 євро коштуватимуть 4 407 гривень.
В обмінниках пунктах ситуація, за даними finance.ua, виглядає так:
- Один долар купити можна за 41 гривню, а вже 100 доларів – за 4 100 гривень,
- Євро коштує 44,25 гривні. Отже, 100 євро обійдеться в 4 425 гривень.