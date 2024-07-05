Нові тенденції в банківському секторі: переорієнтація на довготривалі депозити

Основні банківські гравці поступово переорієнтовують свої депозитні програми з ультракоротких на більш тривалі. На це вплине зниження облікової ставки до 13%, ухвалення Стратегії кредитування, Меморандуму між найбільшими банками про сприяння розвитку кредитування.

Що впливатиме на депозити

Як розповів у коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, ці чинники ще більше активізують тренд на впровадження та популяризацію довготривалих вкладів – від 1 до 2,5 років.

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Для повноцінного розвитку кредитування банкам необхідні депозитні ресурси, тому умови за довготривалими вкладами будуть найвигіднішими для вкладників.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ основні банківські гравці поступово переорієнтовують свої депозитні програми з ультракоротких та більш "тривалі" в часі. Власне, щоб повноцінно розвивати кредитування, банкам необхідні депозитні ресурси, а відтак умови за довготривалими вкладами будуть найбільш вигідними для вкладників: саме на такі вклади середні ставки є найбільшими на ринку, а це 15% річних.

Ставки за гривневими вкладами на наступний тиждень

Вклади на термін від 3 до 6 місяців – 12% річних.

Вклади на термін від 9 до 12 місяців – 13-14% річних.

Депозити тривалістю 1,5-2 роки – 14-14,5% річних.

Вклади на термін від 2 до 2,5 років – 15% річних.

Ультракороткі вклади та валютні депозити:

Доходність за ультракороткими вкладами (від 1 до 3 місяців) продовжить знижуватися в середньому на 1-3 відсоткових пункти, а розмір чистого прибутку з урахуванням інфляції залишиться на рівні 4-5%.