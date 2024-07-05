Нові тенденції в банківському секторі: переорієнтація на довготривалі депозити
Основні банківські гравці поступово переорієнтовують свої депозитні програми з ультракоротких на більш тривалі. На це вплине зниження облікової ставки до 13%, ухвалення Стратегії кредитування, Меморандуму між найбільшими банками про сприяння розвитку кредитування.
Що впливатиме на депозити
Як розповів у коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, ці чинники ще більше активізують тренд на впровадження та популяризацію довготривалих вкладів – від 1 до 2,5 років.
Читайте також Валютні резерви у травні суттєво скоротилися: що буде з курсом
Для повноцінного розвитку кредитування банкам необхідні депозитні ресурси, тому умови за довготривалими вкладами будуть найвигіднішими для вкладників.
основні банківські гравці поступово переорієнтовують свої депозитні програми з ультракоротких та більш "тривалі" в часі. Власне, щоб повноцінно розвивати кредитування, банкам необхідні депозитні ресурси, а відтак умови за довготривалими вкладами будуть найбільш вигідними для вкладників: саме на такі вклади середні ставки є найбільшими на ринку, а це 15% річних.
Ставки за гривневими вкладами на наступний тиждень
- Вклади на термін від 3 до 6 місяців – 12% річних.
- Вклади на термін від 9 до 12 місяців – 13-14% річних.
- Депозити тривалістю 1,5-2 роки – 14-14,5% річних.
- Вклади на термін від 2 до 2,5 років – 15% річних.
Ультракороткі вклади та валютні депозити:
Доходність за ультракороткими вкладами (від 1 до 3 місяців) продовжить знижуватися в середньому на 1-3 відсоткових пункти, а розмір чистого прибутку з урахуванням інфляції залишиться на рівні 4-5%.