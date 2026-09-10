Не хватает страхового стажа для пенсии: что делать и можно ли его докупить

В 2026 году одного лишь достижения пенсионного возраста будет недостаточно для получения права на заслуженный отдых. Важным условием является наличие установленного законодательством страхового стажа, но его не всегда хватает.

Какой стаж необходим для получения пенсии

В этом году украинцам могут назначить пенсию по возрасту в 60, 63 или 65 лет при наличии соответствующего страхового стажа, пишет ПФУ.

Требования следующие:

в 60 лет – не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – от 23 до 32 лет страхового стажа;

в 65 лет – от 15 до 22 лет страхового стажа.

Если в 60 лет человеку не хватает всего нескольких месяцев или лет, он может просто отложить выход на заслуженный отдых. Продолжая работать, можно получить право на пенсию в 63 или 65 лет, накопив необходимый минимум.

Можно ли "докупить" страховой стаж

Вместе с тем законодательство позволяет добровольно уплачивать страховые взносы, чтобы приобрести необходимый страховой стаж. Для этого нужно заключить договор о добровольном участии с налоговой службой. Человек может самостоятельно определить размер и периодичность платежей.

Также есть возможность "докупить" необходимый стаж единовременно, уплатив всю сумму единого взноса за необходимый период.

Сумма взноса за каждый месяц не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на два. Минимальный страховой взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц.

Внести всю сумму за выбранный период необходимо в течение 10 календарных дней после подписания договора.

Однако стоит помнить, что выкупить стаж можно только за те периоды с 2004 года, когда человек не был официально трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП.

Почему важно проверять стаж

Прежде чем платить за дополнительные периоды, стоит проверить информацию о страховом стаже в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Если каких-либо периодов работы там нет или данные указаны неверно, их можно подтвердить документами.

Поэтому сначала стоит выяснить, действительно ли стажа не хватает, а уже потом решать, ждать ли до 63 или 65 лет, или воспользоваться возможностью добровольной уплаты взносов.

Напомним, что более жесткие требования к будущим пенсионерам являются следствием длительной пенсионной реформы, которая предусматривает ежегодное увеличение необходимого стажа. Так, для выхода на пенсию в 60 лет в 2027 году украинцам придется накопить уже не менее 34 лет страхового стажа.