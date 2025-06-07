Пенсию заморозили: почему так случается и как этого не допустить

Часть украинских пенсионеров, получая пенсию на банковскую карту, может не снимать средства для накопления. Впрочем такие действия могут привести к заморозке пенсии, если деньги не снимать длительное время.

Как не заморозить пенсию на карточке

Дело в том, что когда у пенсионера есть несколько источников доходов, то некоторые из них пытаются сделать так называемую "финансовую подушку", передает 24 Канал со ссылкой на издание На пенсию.

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Таким образом, пенсию, которая приходит на карту, пенсионеры не снимают, а значит, формируется определенный запас средств. Однако такими действиями пенсионеры могут рисковать остаться без средств вообще.

Государство отслеживает состояние банковского счета, на который Пенсионный фонд направляет средства. И поэтому, если замечают при проверке, что никакого движения по счету не происходит в течение определенного времени, то его "замораживают",

– говорится в издании.

По словам первого заместителя Министра социальной политики Украины Дарья Марчак во время эфира телемарафона, период "заморозки" может наступить после 6 месяцев, когда пенсионер не снимает деньги.

Важно добавить, что пенсию только "замораживают" до выяснения обстоятельств, а не отменяют окончательно. В то же время продолжительность паузы по выплатам ограничивается сроком 3 года.

Обратите внимание! На людей, проживающих на оккупированных территорий с 24 февраля 2022 года, такое действие не ограничивается. Их пенсия будет оставаться "замороженной" до времени, когда можно будет выяснить, при каких обстоятельствах человек не использовал деньги.