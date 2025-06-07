Як не заморозити пенсію на картці

Річ у тім, що коли у пенсіонера є декілька джерел доходів, то дехто з них намагається зробити так звану "фінансову подушку", передає 24 Канал з посиланням на видання На пенсію.

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Таким чином, пенсію, яка приходить на карту, пенсіонери не знімають, а отже, формується певний запас коштів. Однак такими діями пенсіонери можуть ризикувати залишитися без коштів взагалі.

Держава відстежує стан банківського рахунку, на який Пенсійний фонд надсилає кошти. І тому, якщо помічають при перевірці, що жодного руху по рахунку не відбувається впродовж певного часу, то його "заморожують",

– йдеться у виданні.

За словами першої заступниці Міністра соціальної політики України Дарія Марчак під час ефіру телемарафону, період "заморозки" може настати після 6 місяців, коли пенсіонер не знімає гроші.

Важливо додати, що пенсію лише "заморожують" до з'ясування обставин, а не скасовують остаточно. Водночас тривалість паузи з виплат обмежується терміном 3 роки.

Зверніть увагу! На людей, які проживають на окупованих територій з 24 лютого 2022 року, така дія не обмежується. Їхня пенсія залишатиметься "замороженою" до часу, коли можна буде з'ясувати, за яких обставин людина не використовувала гроші.