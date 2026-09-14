Пенсию урежут из-за этой ошибки: почему ПФУ не учитывает некоторые годы работы

Тысячи украинцев рискуют остаться без части пенсионных выплат из-за банальных ошибок работодателей или утраченных архивных документов. Впрочем, "потерянный" страховой стаж можно полностью восстановить, если знать четкий алгоритм действий.

Почему ПФУ может не учесть часть страхового стажа

Размер будущей пенсии и право на ее получение напрямую зависят от страхового стажа, сообщает ПФУ. Однако из-за ошибок в документах или недобросовестности работодателей Пенсионный фонд Украины может не учесть целые годы работы.

После 1 января 2004 года стаж учитывается по данным персонифицированного учета ПФУ. Чаще всего проблемы возникают, если работодатель не уплачивал ЕСВ, неправильно подавал отчетность, не оформил работника официально или уплачивал взносы в размере, меньшем чем минимальный. В последнем случае месяц засчитывается лишь пропорционально уплаченным средствам.

Что касается периодов до 2004 года, основными причинами отказов становятся:

ошибки в трудовой книжке;

отсутствие печатей;

нечеткие записи или ошибки в датах и фамилиях.

Как проверить данные о зачете стажа

Узнать состояние своего стажа можно через личный кабинет на портале ПФУ или в приложении "Дия". Если вы обнаружили отсутствие определенных периодов, проблему иногда удается решить без судебных тяжб. Для этого нужно предоставить ПФУ архивные справки, приказы о приеме на работу и увольнении или справки о зарплате.

В случае ликвидации предприятия документы следует искать в государственных архивах. Если же сервисный центр ПФУ отказывается зачесть стаж даже после предоставления справок, это решение следует обжаловать в вышестоящем органе Пенсионного фонда или через суд.

Интересно! На судебных заседаниях наличие стажа иногда удается доказать даже с помощью показаний коллег.

К слову, порядок зачисления страхового стажа в Украине менялся. Переход на цифровую систему персонифицированного учета в 2004 году изменил акценты: решающим фактором стала именно фактическая уплата страховых взносов, а не только наличие записи в бумажной книжке.